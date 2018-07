Wunder sind auch dann Wunder, wenn das Ergebnis alles andere ist als das Paradies auf Erden. Das ist zumindest das Fazit des letzten Spiels der südafrikanischen Nationalmannschaft, Bafana Bafana, bei der WM 2010 in Bloemfontein.

Stephen Laufer Stephen Laufer ist Kommunikations- und Politikberater in Johannesburg und schreibt für internationale Zeitungen. Er wurde in Südafrika geboren, verbrachte über zwei Jahrzehnte in Deutschland und lebt seit 1992 wieder in Johannesburg

Die Jungs – so die Übersetzung ihres Namens – lieferten genau das, was die in diesen Tagen fußballbegeisterte Nation von ihnen erhofft hatte: ein zauberhaftes Spiel, einen Sieg über eine Mannschaft, die zumindest in der Vergangenheit zu den Großen des Sports gehörten – Frankreich – und obendrein den ersten Sieg einer südafrikanischen Mannschaft je bei einer WM.

Und dennoch hat dieses Mehrfachwunder nicht gereicht. Südafrika scheidet aus, das Paradies einer Achtel- oder sogar einer Viertelfinalteilnahme ist vertagt. Vielleicht weil der Mannschaft das Unentschieden gegen Mexiko beim Eröffnungsspiel zu Kopf gestiegen war, und sie unnötigerweise gegen Uruguay hoch verloren hat.

Trotzdem: Der 2:1-Sieg gegen Frankreich hat das Land mit der Bafana Bafana versöhnt. Im Radio habe ich viele Stimmen gehört, die der Mannschaft eine "tapfere" und "ehrenvolle" Leistung bescheinigten. Über den Trainer sagen Experten, er möge bleiben. Über das 0:3 gegen Uruguay im zweiten Spiel waren einige Fans sauer. Doch nach dem schön anzusehenden Spiel in Bloemfontein können wir wirklich sagen, die südafrikanische Mannschaft war eine Bereicherung für das Turnier.

Niemand braucht sich sorgen, der wunderbaren Stimmung wird unser Ausscheiden keinen Abbruch tun. Wir feiern das große Fest weiter. Überall spürt man große Gastfreundlichkeit, bei der Polizei, bei den Kontrolleuren, bei den Menschen in den Geschäften und auf den Straßen. Zum letzten Spiel der Bafana trugen viele auf der Arbeit das gelbe WM-Trikot – ein Zeichen der Verbundenheit mit der Mannschaft und der WM. Ich denke, ganz Südafrika hat dann das Spiel geschaut. Obwohl die Chance ja sehr gering war, dass wir unser Ziel noch erreichen.

Die Fußball-WM ist, und das will viel heißen, bedeutender als die legendäre Rugby-WM 1995, als Nelson Mandela ein Trikot der Mannschaft angezogen und Südafrika gewonnen hat. Ganz einfach, weil sie wesentlich größere Dimensionen hat. Und bleibende Werte schafft. Ideelle, aber auch materielle: Wenn ich nur an die Autobahn von Johannesburg nach Pretoria denke, über die ich heute gefahren bin. Welche Plage war das früher! Und welche runderneuerte Erleichterung heute!

Natürlich kann man fragen, ob man so viel Geld etwa in neue Stadien hätte stecken müssen. Man hätte davon ja auch Kita-Plätze schaffen oder neue Grundschulen bauen können. Doch nachdem in Südafrika jahrzehntelang die vor allem bei Weißen beliebten Sportarten Cricket und Rugby gepäppelt wurden, profitiert nun eine "schwarze": der Fußball. Das ist ein ungeheures Zeichen der inneren Wiedergutmachung, der Genugtuung. Und ein sichtbares, denn diese wunderbare Stadion-Architektur wirkt nach Außen, ein Zeichen für die Kraft und Zuversicht des Landes auch in Zukunft. Und im Übrigen: Schulen und Kindergärten werden auch gebaut, die sozialen Ausgaben Südafrikas sind so hoch wie nie.