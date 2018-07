Nein, ein zweites Denkmal wird Hollywood den US-Fußballern wohl nicht setzen. Zwar haben sie im Bruderduell gegen England ein passables 1:1 erspielt, mit der legendären Partie vom 29. Juni 1950 konnte das Spiel dann aber doch nicht mithalten. Damals, während des Championats in Brasilien, schlug eine Mannschaft aus Studenten, Leichenwagenfahrern und Postboten die "Kings Of Football" von der Insel mit 1:0 – eine Sensation und der Stoff, aus dem in den USA nur allzu gern einträgliche Mythen gestrickt werden. In diesem Fall gab es Buch und Film: "The Game Of Their Lives."

Sechzig Jahre später konnten die US-Boys den auch diesmal favorisierten Engländern kein derart ausgewachsenes Schnippchen schlagen. Dabei hatten sie alles versucht und sich extra Leibchen übergestreift, die an die Trikots von 1950 erinnern sollten.

Roy Fabian Roy Fabian arbeitet in der Nachrichtenredaktion von ZEIT ONLINE und hat sich zur Lebensaufgabe gesetzt, den Amerikanern beizubringen, dass es "Football" heißt und nicht "Soccer".

Was zunächst nicht viel nutzte: In der vierten Minute traf Englands Interimskapitän Steven Gerrard. Erstmals platzte es aus dem in dieser Situation machtlosen, ansonsten aber exzellenten Torhüter Tim Howard heraus, der das ganze Spiel wie geladen wirkte und seine Vorderleute ein ums andere Mal kräftig zur Sau machte.

Sein Geraunze schien zu wirken, denn die Kollegen besannen sich wie gewohnt auf ihre patriotische Pflicht und kämpften sich zurück ins Spiel. Die Engländer hingegen mutierten nach ihrer Führung vielmehr zu den hochnäsigen Kolonialherren von einst und spielten in der Folge, wie es so schön heißt, pomadig.

Keeper Robert Green erlebte in der 40. Minute dann gar seine persönliche Rustenburg Tea Party: US-Stürmer Clint Dempsey gab ein Schüsschen in Richtung englisches Tor ab. Eine Hinterlist, wie zu vermuten ist. Schließlich spielt Dempsey schon lange in der Premier League und weiß daher nur allzu gut um die traditionelle Konzentrationsschwächen, die englische Keeper gelegentlich befällt. Green jedenfalls reagierte ob des Kullerballs derart verdutzt, dass er sich den Ball selbst ins Netz baggerte. "Jedes Spiel hat einen Rhythmus, so wie jedes Lied einen Rhythmus hat. Es gibt da zweifellos einen Zusammenhang", sagte der Torschütze und Freizeitrapper Dempsey einmal. Sollte er seinen Treffer jemals musikalisch verarbeiten, der Takt dürfte wohl von einem hintergründigem Kichern vorgegeben werden.

Trotz einiger Chancen wirkten die Three Lions bisszahm. Von Lampard, Cole und auch Gerrard war wenig zu sehen. Was in der ersten Hälfte noch ihrer mutmaßlichen Überheblichkeit zuzuschreiben war, entpuppte sich mehr und mehr als Stärke des US-Teams. Die Yanks standen ihren Gegnern auf den Füßen, sogar Wayne Rooney konnte gegen die Innenverteidigung um Backenbartträger Oguchi Onyewu kaum etwas ausrichten.

Nach dem Abpfiff machten sich die Engländer – offenbar peinlich berührt – gleich daran, in den Katakomben des Royal-Bafokeng-Stadions zu verschwinden. Die US-Boys dagegen ließen sich feiern, im Block hissten ihre Anhänger eine riesige Nationalflagge. Und auch wenn es diesmal nicht zum Sieg gereichte, freute man sich bei der New York Times über ein "historisches Resultat".

Angesichts der nächsten Gegner, Slowenien und Algerien, ist es kaum wahrscheinlich, dass das Achtelfinale ohne die Vereinigten Staaten stattfindet. Selbst Platz eins ist möglich, ein zusätzlicher Schub für das bereits reichlich vorhandene Selbstvertrauen. Vielleicht werden die Filmemacher in L.A. am Ende doch hellhörig.

