Ein öder Kick schien vorprogrammiert. Zwei Teams mit ähnlicher Spielanlage würden hier aufeinandertreffen, hieß es. Beide gut organisiert und kampfstark. Beide eher abwartend denn verspielt, um Fehler des Gegners in gefährliche Konter umzumünzen. Rasenschach drohte.

Von wegen. Das 2:2 zwischen Slowenien und der USA im Ellis Park zu Johannesburg geriet zu einem der unterhaltsamsten WM-Duelle. Viele Torraumszenen, harte Zweikämpfe in den Strafräumen und ein toller Spannungsbogen, mit dem besseren Ende für die Vereinigten Staaten. Ein Spiel wie ein Abenteuerroman. Und hätte Schiedsrichter Koman Coulibaly aus Mali nicht in einem halluzinogenen Moment Maurice Edu zurückgepfiffen, die Ekstase der US-Boys wäre vollkommen gewesen.

Roy Fabian Roy Fabian arbeitet in der Nachrichtenredaktion von ZEIT ONLINE und hat sich zur Lebensaufgabe gesetzt, den Amerikanern beizubringen, dass es "Football" heißt und nicht "Soccer".

Zunächst sah es aber eher nach einer Great Depression aus, weil die "grünen Drachen" aus Slowenien, obwohl in weiß gekleidet, gleich mal tüchtig Feuer spuckten. In der 13. Minute feuerte Valter Birsa aus zwanzig Metern – 1:0 für die Reptilien aus dem kleinen Alpenland.

Die US-Boys hatten dem Treiben vorerst nur schüchterne Angriffe entgegen zu setzen. Allmählich aber legte sich die Angst, erste hochkarätige Chancen verführten gar zum Übermut. Just in diesem Moment konterten die Slowenen, die US-Defensive spielte vergeblich auf Abseits – 2:0 durch Ljubijankic. Die Vereinigten Staaten waren mit diesem Ergebnis so gut wie raus aus dem Turnier. Verdammte Axt!

Doch ein Amerikaner ist ein Amerikaner, er gibt nie auf. Land of the free, home of the brave, you know? Folglich kamen die Mannen von Oberritter Bob Bradley in Halbzeit zwei aus der Deckung und durchschnitten den slowenischen Verteidigungsring, so dass Knappe Landon Donovan bereits in der 48. Minute eine erste Lanze ins Drachenherz zu rammen vermochte.

Die Slowenen taumelten. Sie wehrten sich mit Händen und Füßen, mussten in der 82. Minute aber mitansehen, wie sich ihre Gegner zu einer Jubelpyramide aufhäuften. Ganz unten lag Michael Bradley, der Sohn des Trainers. 2:2.

Drei Minuten später hätten er und seine Mitstreiter die slowenische Feuersbrunst fast gänzlich erstickt. Der eingewechselte Edu traf zum 3:2, doch Schiedsrichter Coulibaly hatte im Strafraum irgendetwas gesehen. Ein heimlicher Würgegriff, ein versteckter Schubser, eine heimtückische Ringeinlage? Ohne telepathische Veranlagung schwer zu sagen, die Fernsehbilder zeigten jedenfalls nicht mal im Ansatz einen Regelverstoß. Daher noch mal: Verdammte Axt! Was wäre das für ein Comeback gewesen?

So müssen die USA nun doch um das Achtelfinale bangen. Unbezwungen sind sie bislang, das schon, aber die zwei Punkte reichen längst nicht zum Weiterkommen. Allerdings dürfte jemand, der einen Drachen waidwund schlägt, mit sehr viel handlicheren Wüstenfüchsen erst Recht zurande kommen. Die warten nämlich im nächsten Spiel. Dann geht es gegen Algerien.

Die WM-Paten: Jedes teilnehmende Land bekommt einen Paten aus den Redaktionen von ZEIT ONLINE, ZEIT oder extern. Die Paten porträtieren die Länderteams und schreiben subjektive Spielberichte zu den Partien ihres Teams.