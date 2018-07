31 Tage hat diese WM, 31 Seiten hat dasWM-Tagebuch von ZEIT ONLINE. Täglich berichtet ein Künstler, Journalist, Fußballer, Wissenschaftler, Schriftsteller oder Musiker, wie er seinen WM-Tag erlebt hat – wo, mit wem und wie er die WM-Spiele gesehen oder auch nicht gesehen hat.

Ich verbringe die Weltmeisterschaft als Korrespondent ausschließlich in Kapstadt, fünf Wochen in einer der schönsten und spannendsten Städte auf dem Planeten. Freunde beneiden mich, dass ich fürs Fußballgucken ans Ende der Welt reise und dafür auch noch Geld bekomme, im Schatten des Tafelberges, umgeben von Meer. Ich entgegne dann meistens, dass sie mich gern beneiden können, aber bitte nicht wegen eines Fußballmarathons. An den meisten Tagen sind wir hier gezwungen, in einem riesigen und hektischen Pressezelt zu sitzen und spannende Geschichten über Kicker zu schreiben, die eigentlich gar nicht so spannend und erst recht nicht bedeutend sind.

Außerdem sei den Neidern gesagt: Wer die WM in Kapstadt verbringt, der kommt um ein mitteleuropäisches Leben kaum herum, auf den Straßen, in den Restaurants, in den Einkaufszentren. Es gibt einen riesigen Klub, wo Hunderte Deutsche die Spiele des DFB-Teams verfolgen, die pausenlos Schlaaaaaaaaand grölen, Hektoliter Bier vernichten und schwarz-rot-goldene Fahnen schwenken, bis sie von der Holzbank fallen. Es gibt afrikanische Touristenrestaurants, die aussehen wie in Berlin, Bremen, Köln: Kellnerinnen mit schrillen Kostümen, ihre Haare zu Türmen drapiert, an den Wänden grimmige Holzmasken und Savannenzeichnungen, dazu wilde Trommelmusik.

Ist dieses Journalistenleben wirklich beneidenswert? Ja, ist es, denn es gibt Pfade abseits von Klischees und künstlicher Exotik. Es sind Pfade, die einen auf der gefühlten europäischen Insel Kapstadt nach Afrika führen, Pfade, die jedoch nicht sofort auf Armut, Kriminalität, Korruption zielen, Pfade wie die Harlem Street in Gugulethu, einem Township Kapstadts.

Gugulethu war als Auffanglager für Schwarze gebaut worden, die während der Apartheid aus dem Zentrum vertrieben wurden. Heute leben hier 330.000 Menschen, die meisten gehören der Volksgruppe Xhosa an. Gugulethu ist ideal als Rieseziel für einen spielfreien WM-Tag wie gestern, denn Gugulethu zeigt, dass es weit mehr Grautöne gibt, als es das Schwarz und Weiß des medialen Eurozentrismus zuzulassen vermag.

Die Harlem Street ist eine Straße aus Asphalt, ohne Schlaglöcher, gesäumt von gepflegten Häusern und älteren Mittelklassewagen, Blechhütten, Bretterverschläge sind weit und breit nicht zu sehen. Es riecht nach gegrilltem Fleisch, nicht nach Urin oder Müll. Ich ertappe mich dabei, wie ich jene Vorurteile abgleiche, die mir Print, Funk, Fernsehen seit der WM-Vergabe an Südafrika einhämmern wollten. Wird die Feier, zu der ich von einer südafrikanischen Reporterkollegin eingeladen wurde, sicher sein? Werden sie weiße Ausländer akzeptieren? Im selben Moment verachte ich mich dafür, diese Fragen überhaupt in Erwägung zu ziehen.

Doch es sind Fragen, die viele Europäer oder Amerikaner, die selten in Afrika gewesen waren wie ich, davon abgehalten haben, ans Kap zu reisen. Warum fällt es uns so schwer, sich auf etwas Fremdes einzulassen?