Zur Not wollen die Spieler der Hannover Scorpions kleinere Autos fahren. Mit dieser Maßnahme wird ihr Verein kaum zu retten sein. Der Eishockey-Meister steht vor großen finanziellen Problemen. Der Besitzer des Vereins, Günter Papenburg, will den Club nicht mehr finanziell unterstützen. Die Stadt Hannover und das Land Niedersachsen zögern, finanziell auszuhelfen. Insgesamt fehlen etwa zwei Millionen Euro.

Marco Stichnoth, Manager der Scorpions, will dennoch in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) weitermachen. Die finanzielle Lücke soll durch neue Sponsoren und Einsparungen geschlossen werden. Der Bauunternehmer Günther Papenburg bezeichnet die Entscheidung seines Managers als Schnellschuss. Er begrüße es zwar, wenn sich der Verein breiter aufstelle, doch ohne seine Unterstürzung sei ein Verbleib in der Liga schwierig. "Es kann durchaus sein, dass die Scorpions sich noch aus dem Spielbetrieb verabschieden", sagt er.

Die Probleme der Hannover Scorpions stehen stellvertretend für viele Vereine in der Liga. Nach der erfolgreichen Weltmeisterschaft im eigenen Land standen die Vorzeichen für die neue Saison eigentlich gut. Die deutsche Eishockeynationalmannschaft belegte im Frühjahr den vierten Platz. Die Spieler feierten, ohne eine Medaille, aber mit der Gewissheit, etwas für den Sport getan zu haben. Die Euphorie scheint nun vergessen.

Die Kassel Huskies haben ein Insolvenzverfahren eröffnet. Eigentlich wollte die DEL den Verein vom Spielbetrieb ausschließen. Sie erhielten die Lizenz nur per richterlichen Beschluss. Auch die Krefeld Pinguine und die Kölner Haie hatten finanzielle Probleme. Die Frankfurt Lions lösten sich am heutigen Dienstag komplett auf.

Obwohl die Mannschaft der Hannover Scorpions in der vergangenen Saison überraschend die Meisterschaft holte, hörte der Trainer auf. Vielleicht ahnte er, dass ihm bald der gesamte Verein folgen könnte. "Die Scorpions sind ja nicht umsonst deutscher Meister geworden", sagt Papenburg. "Das war eine sehr teure Mannschaft." Prämien für die Meisterschaft hätten die Kosten erhöht. Außerdem sei die Unterstützung für die Mannschaft in Hannover gering. "Der Verein hat bisher nur wenig Dauerkarten verkauft."

Papenburgs Argumentation bezieht sich auf den sportlichen Erfolg der Mannschaft. Aber im Fall der Scorpions geht es nicht nur um Sport. Die Hauptursache für den möglichen Rückzug ist ein Streit um die TUI-Arena, in der die Hannover Scorpions ihre Heimspiele austragen.

Seit Jahren fordert Günter Papenburg, dass sich die Stadt Hannover und das Land als Eigner an einer Betreibergesellschaft für die Halle beteiligen. Insgesamt will Papenburg fünf Millionen Euro. Die Verhandlungen ziehen sich seit mehr als zwei Jahren hin. Nun droht Papenburg mit dem Rückzug der Scorpions, auch um Druck auf die Stadt auszuüben.

Einen Spielplan hat die DEL für die Saison 2010/2011 am Montag jedenfalls herausgegeben. Trotz der Geldsorgen und lizenzrechtlicher Probleme vieler Vereine. Auch die Kassel Huskies und die Hannover Scorpions sind vorerst eingeplant. Am 5. September sollen die beiden gegeneinander spielen. Es bleibt ein Duell unter Vorbehalt.