Ein Untersuchungsrichter entschied, gegen Franck Ribéry ein Anklageverfahren einzuleiten. Der Vorwurf lautet auf "Kontaktanbahnung zu einer minderjährigen Prostituierten".

Die französische Polizei hatte Ribéry und seinen Kollegen Karim Benzema am Morgen vorübergehend in Gewahrsam genommen, bevor sie Ribéry an den Untersuchungsrichter überstellte. Nach der Vernehmung kam er wieder frei.

Die beiden Fußballspieler sollen im vergangenen Jahr beziehungsweise 2008 Sex mit einer jungen Prostituierten aus Paris gehabt haben. Während Benzema sich von den Vorwürfen nicht "betroffen" fühlt, gab Ribéry die Verbindung zu.

Er beteuert aber, das Mädchen für volljährig gehalten zu haben. Die Frau hatte ausgesagt, der Bayern-Star habe sie zu seinem 26. Geburtstag im April vergangenen Jahres nach München einfliegen lassen und mit ihr Sex in einem Luxushotel gehabt.

Die Polizei ermittelt seit Monaten wegen des Verdachts der Zuhälterei in einem Pariser Nachtclub, dem Zaman Café in der Nähe des berühmten Boulevards Champs-Elysées.

Ermittlungen werden in Frankreich bei hinreichendem Verdacht von einem Untersuchungsrichter eingeleitet. Offen ist dann aber immer noch, ob dem tatsächlich eine Anklage folgt.

Falls Ribéry verurteilt würde, läge die Höchststrafe bei drei Jahren Gefängnis und einer Geldstrafe von bis zu 45.000 Euro.