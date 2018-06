Es wird ein Sportfest ohne Zwang und getrennte Kabinen: Die Gay Games sind das größte internationale schwul-lesbische Breitensportturnier. Alle vier Jahre, im olympischen Rhythmus, finden sie statt. Dieses Jahr präsentiert sich die Veranstaltung zum ersten Mal in Deutschland, Köln. 10.000 Teilnehmer aus rund 70 Ländern werden ab Samstag erwartet. Ohne Qualifikationen oder Teilnehmerbeschränkungen konnte man sich bewerben, egal, ob heterosexuell, homosexuell, transgender oder transsexuell. Unabhängig von Religion, Nationalität, ethnischer Herkunft, der politischen Überzeugung, den athletischen Fähigkeiten, den körperlichen Möglichkeiten, dem Alter oder dem Gesundheitszustand. Die meisten Sportler starten im Fußball, Schwimmen, Tennis und Golf. Weniger, dafür umso schillernder, sind die Anhänger der Randsportarten wie Synchronschwimmen, Bridge oder Eiskunstlauf.

"Schwule Eiskunstläufer lieben große Kostüme, das Scheinwerferlicht, wollen glitzern", sagt Philippe Carouge. 31 Jahre ist der hochgewachsene, schlanke Trainer alt. Als Letzter ist er an diesem Trainingsabend für die Gay Games auf die Eisfläche gekommen und hat sogleich das Wort ergriffen. "Wir haben nicht viel Zeit. Jeder macht seine Kür einmal durch. Elena, Fred, Rainer – ihr fangt an", ruft er zwischen seine Vereinsfreunde, die bereits rückwärts, vorwärts, kreiselnd über das Eisoval gleiten. Philippe Carouge wird bei den Gay Games auch eine Kür zeigen. Als Eistänzer wird er anders als Eisläufer nicht springen und hat keine akrobatischen Elemente in seinem Repertoire. Seit er fünf Jahre alt ist, steht er mit seinen dünnen langen Armen und Beinen auf dem Eis.

Im Alter von 14 Jahren betrieb er Eistanzen als Leistungssport. Zu Abiturszeiten hörte er auf. Ein Jahr später, Carouge kam gerade mit seinem damaligen Freund und jetzigen Ehemann zusammen, stellte ihm seine Trainerin im Solinger Turnerbund die Frage: "Du, da ist einer, der ist schwul – kannst du nicht mal?"

Carouge wurde Trainer, für einen Mann, dessen Traum es war, einmal bei den Gay Games zu starten. "Für eine Kür von einer Minute vierzig nach Sydney zu fliegen – das war verrückt", erzählt er. Verrückt sein, ist mittlerweile die Regel. Carouge liebt es, auf Wettbewerbe hin zu trainieren. Oder andere dort hinzuführen. Allen seinen Kölner Eiskollegen schrieb er nicht nur die Choreographie auf den Leib, sondern schneiderte ihnen teilweise auch noch ein Kostüm. Angefertigt bei Carouge Couture, dem Geschäft des selbstständigen Modedesigners.

"Eiskunstläufer sind publikumssüchtig. Bei uns ist es immer eine Spur lauter, hysterischer als bei den anderen", sagt Carouge. Und lustiger. Gerade fegt Rainer, alias der kecke Franzose, in seinem blau-weiß geringelten Shirt mit den roten Hosenträgern und der Baskenmütze übers Eis. Das Publikum johlt und klatscht. Auch Jessica und Bernd. Das Hetero-Ehepaar ist seit zwei Jahren mit dabei. Jetzt wollen sie sich bei den Gay Games messen. Zu der Musik von Rednex schieben sie als Cowgirl und Boy los. Bernd noch etwas hölzern, Jessica mutig.