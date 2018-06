31 Tage hat diese WM, 31 Seiten hat das WM-Tagebuch von ZEIT ONLINE. Täglich berichtet ein Künstler, Journalist, Fußballer, Wissenschaftler, Schriftsteller oder Musiker, wie er seinen WM-Tag erlebt hat – wo, mit wem und wie er die WM-Spiele gesehen oder auch nicht gesehen hat.

Johanna Ismayr Johanna Ismayr-Wahlig arbeitete für den Münchner Merkur, BR, RTL, NDR, ARD, ZDF und gründete 2003 den Bundes-Presse-Strand in Berlin-Mitte. Sie ist geschäftsführende Gesellschafterin der PR-Agentur walks+talks GmbH

3000 Menschen auf dem Platz. Alles Fans. Auch solche, die sonst wenig Fußball gucken. Bikinimädchen, Anzugträger, Mütter mit Kindern. Welche mit schwarz-rot-goldenem Hut, eine Seidenfahne um die Hüfte. Bei den Herrn und Damen aus den Ministerien oder dem Bundestag tut es ein kleiner schwarz rot goldener Aufkleber auf der Wange. Den Aufkleber gibt's am Kassenhäuschen. Schwarz-Rot-Gold ist die Trendfarbe des Sommers 2010. Einig Bundes-Presse-Strand. Das heute, zum Halbfinale gebuchte Spiel der Bundestagsfraktion wurde abgesagt, weil der Bundespräsident zurücktrat und schon vergangene Woche der neue gefeiert werden musste. Zwei Politpartys in einer Woche sind politisch nicht vertretbar, so die Begründung.

Mein Bundes-Presse-Strand ist eine kleine Fanmeile der besonderen Art. Strandkörbe, Liegestühle, Barhocker, Kinderstrand. Es gab sie schon, als Public Viewing noch unbekannt und Fanmeilen noch nicht erfunden waren. Wir zeigten Fußballspiele öffentlich, da wussten Herr Blatter und seine Fifa noch nicht, wie man dafür Lizenzgebühren eintreibt.

Reichstag, Bundespressekonferenz, Kanzleramt, Hauptbahnhof – alles im Blick. Manchmal hummelt Angela Merkels Hubschrauber über das Gelände und landet im Garten des Kanzleramtes. "Mutti kommt wieder heim", sagen die eher dezent aussehenden Strandgäste. Sie wissen Bescheid – sie arbeiten im Regierungsviertel. Auf dem Rückflug aus Südafrika soll die Kanzlerin Fußballlieder gesungen haben, ganz locker sei sie gewesen. Es habe nur noch Patrioten an Bord gegeben und nicht Abgeordnete verschiedener Parteien. Das sagt jemand der jemanden kennt, der dabei war.

Die Mannschaften kommen ins Stadion. Jubel und Tröten. Die Musik wird eingespielt. Der Bundes-Presse-Strand steht auf. Berlin ist multinational. Heute sind Niederländer und Südamerikaner in der Überzahl. Viele singen mit – den Blick auf den Screen oder die LED-Wand. Und wir träumen vom Finale gegen den Nachbarn am Sonntag. Wir gewinnen, klar doch.

Mein Leo übt auch schon die Nationalhymne. Leo ist mein Sohn und er ist fünf. Die Zeile mit dem Vaterland gefällt ihm besonders gut. Leo ist aber immer für die anderen. Für Argentinien, weil die so schöne hellblaue Trikots tragen. Leo liebt Hellblau. Bei dem Spiel gegen England war Leo für die mit den roten Trikots. Rot ist auch eine Lieblingsfarbe von Leo. Seine Schwester Clara erklärt ihm, dass er für UNS zu sein hat. Uns, das sind die, die nicht Leos Lieblingsfarben tragen.

"Da macht die Mama doch Geschäfte", sagt Clara und Leo ist dann auch für uns. "Du kannst doch nicht immer für die Falschen sein. Wir müssen doch gewinnen." Vor dem Spiel, das sind zehn Stunden vor dem Anpfiff: Aufbau, Strandkörbe und Liegestühle ausrichten, Fässer abladen, Bars bestücken und "hochfahren", Strom überprüfen, Sanitäter bestellen, Catering aufbauen, Bratwürste und Brötchen anliefern … .

Ob bei 35 Grad im Schatten oder leichtem Nieselregen wie heute. Selbst der glühendste Fußballfan hinter der Bar kann nur Fußball hören nicht sehen. Jubel, Raunen, Tröten. Die Jungs in der Bar fragen, wer hat es geschossen – weiter zapfen.

Die bekannten und unbekannteren Besucher sind Gäste unter Gästen. Der Staatsekretär mit seiner Sekretärin. Der Journalist und ein Politiker. Toni Schumacher, der frühere Nationaltorwart, bestellt seinen Drink, setzt sich hin und liest die Zeitung. Mark Knopfler und seine Band genauso wie Wahlmänner und Wahlfrauen an dem Tag als Christian Wulff Präsident wurde.

Jetzt noch zwei Spiele. Vielleicht sollten wir doch noch Winkelemente nachkaufen.