Die Mitteilung des Leichtathletik-Weltverbands IAAF fiel äußerst knapp aus. "Die seit 2009 andauernden Untersuchungen im Fall von Caster Semenya sind nun abgeschlossen. Die IAAF akzeptiert die Schlussfolgerung einer Reihe von Medizinern, dass sie ab sofort wieder in den Wettkampf einsteigen kann", heißt es darin .

Zehn Monate nach ihrem WM-Sieg über 800 Meter kann Caster Semenya damit wieder uneingeschränkt bei internationalen Sportveranstaltungen antreten. Dies hatte die IAAF der Südafrikanerin bislang verwehrt. Der Grund: Aufgrund ihrer männlichen Erscheinung waren Zweifel aufgekommen, ob sie eine Frau ist . Der Weltverband hatte daraufhin während der WM Geschlechtstests angeordnet. Bereits im September 2009 berichteten mehrere Medien, dabei sei herausgekommen, dass Semenya ein Zwitter (Hermaphrodit) sein könnte. Danach könnte sie sowohl Geschlechtsmerkmale einer Frau als auch eines Mannes haben.

Auf welche Ergebnisse genau sich die IAAF bei ihrer nun erfolgten Entscheidung stützt, ließ sie offen. Der Verband teilte mit, die medizinischen Details seien vertraulich und würden nicht weiter kommentiert werden. Es bleibt also weiterhin ein Geheimnis, ob die Mittelstreckenläuferin mehr Mann, Frau oder ein Zwitter ist. Die IAAF sprach jedenfalls in der weiblichen Form.

Für Caster Semenya geht damit eine lange Zeit der Ungewissheit zu Ende. "Ich freue mich riesig, endlich wieder laufen zu dürfen und das alles hinter mir zu lassen", sagte sie in einem von ihren Anwälten verbreiteten Statement. In Berlin war die heute 19-Jährige quasi aus dem Nichts gekommen, hatte über 800 Meter in der Weltklassezeit von 1:55,45 Minuten Gold gewonnen und damit die Leichtathletik-Welt in Staunen versetzt. Nach ihrer Suspendierung berieten ihre Anwälte mit der IAAF über eine diplomatische Regelung des Falls, der immer wieder von schrillen Tönen und Vorwürfen begleitet war.

Eine unrühmliche Rolle dabei spielte die Führung des südafrikanischen Leichtathletik-Verbandes ASA. Der abgesetzte ASA-Präsident Leonard Chuene hatte zugegeben, Semenya bereits vor der WM in Berlin ohne ihr Wissen einem Geschlechtstest unterzogen zu haben. Außerdem setzte er sich über eine Empfehlung seines Teamarztes hinweg, der für eine Nichtteilnahme der Mittelstreckenläuferin aus dem Kapstaat bei der WM plädiert hatte.

IOC-Präsident Thomas Bach begrüßte den Beschluss der IAAF. Es sei gut, dass Semenya nun ihre sportliche Zukunft planen könne. Zugleich forderte er, neue Richtlinien im Umgang mit Trans- und Intersexualität von Sportlern zu verabschieden . "Dieses Problem ist ein hochsensibles und wird den Sport sicher weiter beschäftigen. Dazu müssen an vorderster Stelle Regularien geschaffen werden, damit die Privatsphäre und Persönlichkeitsrechte von Betroffenen zukünftig besser geschützt werden, als dies bei Caster Semenya der Fall war", sagte Bach.