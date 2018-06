Er hätte einfach nur der Philipp sein können, der er immer ist – nett, höflich, zuvorkommend. Aber Philipp Lahm hat einen Plan. Einen Plan, den die Nationalmannschaft irgendwo zwischen Safari-Trips und Spritztouren mit den Quads ausgeheckt haben muss. Der Plan heißt: Argentinien pieksen.

Als Bastian Schweinsteiger am Mittwoch die argentinische Seele zu charakterisieren versuchte, hätte man das noch für eine temporäre Überimpulsivität halten können. "Es geht schon vor dem Spiel los, wie sie gestikulieren und versuchen, den Schiedsrichter zu beeinflussen. Das ist respektlos", sagte er zunächst, um dann mit einem herzlichen "Aber die Argentinier sind so", zu schließen. Aber in Bastian Schweinsteiger steckt noch immer ein bisschen Schweini, der kleine Junge, so hätte man argumentieren können. Und außerdem hat Schweinsteiger beim Nach-Viertelfinal-Gebalge vor vier Jahren auch einen veritablen Hinterkopfschlag des Argentiniers Maxi Rodriguez einstecken müssen. Er hat also tatsächlich keine angenehmen Erfahrungen mit den Männern vom Rio de la Plata gemacht.

Einen Tag später hatten nun Kapitän und Manager die Gelegenheit, die Wogen zu glätten. Aber sie dachten gar nicht dran. "Es war nicht Schweinis Absicht, das Spiel anzuheizen", sagte Teammanager Oliver Bierhoff noch. Die Argentinier seien gesellige, herzliche und freundliche Menschen –"aber wenn es auf den Platz geht, vergessen sie dies. Es gibt immer Diskussionen und Provokationen." So, so.

Und als dann auch noch Philipp Lahm sagte, dass "die Südamerikaner nicht wirklich verlieren können" und er hofft, "dass wir am Samstag erleben, wie sie diesmal mit der Niederlage umgehen", dann, ja spätestens dann musste man eine größere Idee hinter den Aussagen vermuten.

Vielleicht sind Lahm und Schweinsteiger in den vergangenen Monaten zufällig im Büro von Uli Hoeneß über dessen Buch "Attacken für Anfänger" gestolpert. Vielleicht dachten sie sich das Ganze auch selbst aus. Jedenfalls hielten es Kapitän und Vizekapitän für angemessen, auch verbal einfach mal ein Zeichen zu setzen. Mal schauen, was passiert, könnte das Motto sein.

Fest steht: Der Gegner soll gereizt werden. Die Argentinier spielen bisher einen sehr schnörkellosen, fast unterkühlten Fußball. Der Plan des DFB-Teams ist es wohl, den Gegner zu emotionalisieren und dann auf individuelle oder taktische Fehler zu hoffen, die bei den Argentiniern im Eifer des Gefechts wahrscheinlicher sind als im Zustand völligen seelischen Gleichgewichts. Zudem gaben Schweinsteiger, Lahm und Bierhoff dem usbekischen Schiedsrichter Rawschan Irmatow gleich einmal vorsorglich zu erkennen, wer denn bitte hier die Guten und wer die Bösen sind.

Aber hinter den Ansagen aus dem Pressesaal des Velmore Grand Hotel steckt noch eine andere Botschaft: Wir können auch fies sein. Bisher galt die Löw-Truppe als hochtalentierte Mannschaft, die auf dem Platz zwar Aufregendes zustande brachte, der neben dem Feld aber stets das Image der etwas biederen, weichgespülten, stromlinienförmigen Auswahl anhing. Das soll sich nun geändert haben, es geht auch dreckig – ein bisschen zumindest.

Ob die DFB-Elf sich mit der Verbaloffensive tatsächlich einen Gefallen getan hat, ist fraglich. Die Argentinier, die gerade dabei waren, so etwas wie Sympathie für den neuen deutschen Fußballstil zu entwickeln, scheinen den zugegebenermaßen leicht durchschaubaren Plan auch tatsächlich zu durchschauen. "Was ist los mit dir, Schweinsteiger, bist du nervös?", fragte Argentiniens Trainer Diego Maradona via TV-Kameras belustigt zurück. An ihm werden Sätze eines Philipp Lahm oder Bastian Schweinsteiger abprallen, wie einst die zahlreichen Gegenspieler. Maradona führte ein solch intensives Leben, dass er über die deutschen Verbalattacken wohl nur müde lächeln kann.