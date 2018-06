Auch Paten können irren. Ehrenvolles Ausscheiden nach dem Viertelfinale, so lautete unsere Prognose, um die uns die Online-Redaktion vor Beginn des Turniers gebeten hatte. Und, um ehrlich zu sein, da schwang bereits eine gute Portion Hoffnung mit, patenschaftlicher good-will, gewissermaßen. Und jetzt, nach diesem, ach, was soll man sagen... Deutschland ist im Halbfinale. 4:0 gegen Argentinien.

Mit Bastian Schweinsteiger in seiner Rolle als Messi plus, mit Arne Friedrich, der die fünf besten Spiele seiner Karriere macht – eines nach dem anderen und im 77. Länderspiel sein erstes Tor in der Nationalelf erzielt, das 3:0 gegen Argentinien, in Worten: drei zu null. Mit Miroslav Klose, der eine Formkurve aufweist, die jeder Geometrie spottet. Mit Thomas Müller, der nicht nur in Art und Umfang des Toreschießens seinen Namensvetter Gerd imitiert, sondern inzwischen auch in Art und Weise der Vorbereitung, nämlich im Sitzen.

Moritz Müller-Wirth Moritz Müller-Wirth ist Mitglied der Chefredaktion der ZEIT. Er begleitet die deutsche Nationalmannschaft, seit das Trainerteam Jürgen Klinsmann/Joachim Löw das Team 2004 übernahm. Sein Patenamt versieht er daher mit der gebotenen journalisitischen Unabhängigkeit. Die WM in Südafrika beobachtet er aus der heimatlichen Ferne. Im wirklichen Leben ist er Fan des Karlsruher Sport Clubs.

Mit Sami Khedira, dem eine glanzvolle Zukunft vorhergesagt werden kann, als Ballack 2.0, mit Lukas Podolski, der am besten nur noch in der Nationalelf auflaufen sollte, mit per Per Mertesacker, der stillen Stütze, mit Manuel Neuer, dem Torwart-Netzer, mit Mesut Özil, dem Intervall-Regisseur, überragend gegen Australien, untergetaucht gegen Serbien, Matchwinner gegen Ghana und England, etwas überfordert gegen Argentinien und nun gegen Spanien im Halbfinale. Sie wissen schon, überragend gegen Spanien, jede Wette.

Und mit Philipp Lahm, dem Kapitän, dem einzigen Verteidiger auf dem Planeten, der auf der linken wie auf der rechten Seite Weltklasse spielt. Und mit einem Trainer, der im vergangenen Patenbericht schon ultimative Lobeshymnen erhalten hat. Mit einem Trainer Joachim Löw also, der wohl eine noch steilere Karriere gemacht hat, als alle seine Spieler zusammen. Deutschland ist im Halbfinale. Im Interview mit der ZEIT hatte Philipp Lahm gesagt: "Wenn wir die Gruppenphase überstehen, ist alles möglich" , Wir haben das als Floskel gegeißelt. Auch Paten können irren. Nie war Irren schöner! Für Mittwoch: keine Prognosen!

Die WM-Paten: Jedes teilnehmende Land bekommt einen Paten aus den Redaktionen von ZEIT ONLINE, ZEIT oder extern. Die Paten porträtieren die Länderteams und schreiben subjektive Spielberichte zu den Partien ihres Teams.