Die Familie meiner Freundin ist jetzt recht glücklich, glaube ich. Man muss diese Freude aus wenigen Zeichen herauslesen, beim Vater meiner Freundin etwa dadurch, dass er die Mannschaft indirekt als "Genies" bezeichnet hat, was ihm nicht so oft passiert. Auch bei meiner Freundin ist das so: Sich offen über Spanien freuen, das geht nicht, denn ihre Familie kommt ja aus Katalonien, wie gesagt. Es hilft auch nur wenig, wenn ein Katalane namens Iniesta das Siegtor schießt, von dem es heißt, er sei sogar über ein paar Ecken mit ihnen verwandt.





Das Halbfinale war blöd, weil ich es neben meiner Freundin verbrachte, einer Frau, die sich über den spanischen Sieg noch weniger freuen wollte als sonst, weil ich neben ihr schrecklich litt, ich war ja eigentlich doch für Deutschland, weswegen ich mir wiederum Mühe gab, nicht ganz so schrecklich zu leiden (dabei finde ich, dass das Leiden beim Fußball besonders schön ist und dass man es hier nicht zu verstecken braucht. Das ist nicht bei jedem Leiden so).

Am allerliebsten hätte ich so geheult wie jener kleine Junge auf der Tribüne des Stadions, den die Fernsehkameras einfingen und das Bild lief hinter Netzer und Delling und die drehten sich um zu dem Kind, und sagten sinngemäß, so schlimm sei es dann doch nicht. Doch! Es ist schlimm, wenn die eigene Mannschaft verliert. Wenn es nicht schlimm wäre, wären alle Stunden vor dem Fernseher sinnlos gewesen.



Im Fernsehen ist es immer die Pest, wenn darüber berichtet wird, wie sich ein Land freut, weil man dann immer nur die üblichen Hopser der Fanmenge sieht und Fahnengeschwenke oder man hört den Satz "Sie wollen gar nicht mehr nach Hause, hier auf dem Platz Soundso in Soundso, so sehr freuen sie sich mit ihrer Mannschaft." Im Hintergrund sieht man ungefähr 17 Fans, die so betrunken sind, dass sie den Weg nach Hause nicht mehr finden.



Tatsächlich zu erfahren, warum sich jemand freut oder wie er sich beim Fußballschauen verhält, ist jedoch immer interessant. Ich hätte zum Beispiel jenen deutschen Familienvater, der beim Finale in Gohren am Bodensee als einziger in einem Biergarten vor mir aufstand und stramm stand, als die deutsche Nationalhymne gespielt wurde, gerne gefragt, warum er das tut. In Berlin habe ich sicher tausend Menschen Fußball gucken sehen, da ist nie jemand aufgestanden, noch nicht mal ironisch. Warum also dieser Vater? Ist er Soldat und es ist einfach in ihm drin? Wollte er seinen Kindern Vorbild sein? Bildete er sich ein, durch Mitsingen selbst Teil der Mannschaft zu sein?





Ich selbst bin auch nicht frei von seltsamen Verhaltensweisen, wenn meine Mannschaft spielt. Dann schreie ich auch vorm Fernseher, als säße ich im Stadion. Ich klatsche auch, wenn ein Verteidiger zum Einwurf klärt. Es hilft mir sehr. Ich schimpfe auch, so sehr, dass es manchmal heißt, ich sollte mich doch mal benehmen.



Beim Finale war ich ruhig, es spielte ja nur Spanien gegen Holland. Ich fieberte ein bisschen mit für Spanien. Vor allem hoffte ich, meine Freundin sich freuen zu sehen, wenn Spanien dann Weltmeister ist. Vielleicht auch, weil ich hoffte, das würde meinen eigenen Schmerz vom Halbfinalspiel lindern. Zu meiner Überraschung jedoch wollte sie dann sogar schon vor der Pokalübergabe nach Hause. Das war dann doch weitaus weniger Euphorie, als ich gebraucht hätte.

