War ganz schön was los. Schiedsrichter, die sich erst mögen, dann juristisch zanken. Und dann eine WM, während der die halbe Welt deutschen Fußball lieben lernt. Nach all dem müsste Theo Zwanziger als Präsident des deutschen Fußballs ein gefeierter Mann sein. Aber im Sommer seines sechsten Amtsjahres ist er das nicht mehr.

Der Deutsche Fußballbund ist der größte und wohl reichste Sportverband der Welt. Etwa 6,5 Millionen Menschen sind in diesem Land Mitglied in einem Fußballclub. Die meisten interessieren sich nicht sonderlich für die Funktionäre an der Spitze des Ganzen. Aber wenn sie ihren Präsidenten beim nächsten Verbandstag am 21. und 22. Oktober selbst wählen dürften, wäre Theo Zwanziger bestimmt nicht mehr erste Wahl. Allein: Es gibt für Mitglieder keine Wahl und zu Theo Zwanziger keine Alternative.

DFB-Gremien Das DFB-Präsidium Dem obersten Gremium des größten Fachsportverbandes der Welt gehören insgesamt 19 Mitglieder an, darunter zwei sogenannte 1. Vizepräsidenten: Hermann Korfmacher für den Amateurbereich und Reinhard Rauball als Ligaverbandschef für den Profisektor. Vertreter der Nationalmannschaft im DFB-Präsidium ist der Teammanager Oliver Bierhoff, den Platz für Jugend- und Talentförderung nimmt der Sportdirektor Matthias Sammer ein. Dem Präsidium gehören zudem Schatzmeister Horst R. Schmidt und Generalsekretär Wolfgang Niersbach an. Franz Beckenbauer hat im Präsidium den Titel "Vertreter für internationale Aufgaben". Das Gremium bildet mit den 21 Vertretern der DFB-Landesverbände, fünf Vertretern der fünf DFB-Regionalverbände sowie zwölf Vertretern des Ligaverbandes auch den DFB-Vorstand. Der DFB-Bundestag Der Bundestag ist das höchste Gremium des DFB, praktisch das Fußball-Parlament. Er setzt sich zusammen aus 261 stimmberechtigten Delegierten, zu denen die Mitglieder von DFB-Präsidium und -Vorstand ebenso zählen wie die Abgesandten der DFB-Landes- und -Regionalverbände sowie des Ligaverbandes. Hinzu kommen die Ehrenmitglieder und die Mitglieder der Rechtsorgane, der Revisionsstelle und der Ausschüsse, die mit beratender Stimme teilnehmen. Ein ordentlicher DFB-Bundestag wird turnusgemäß alle drei Jahre einberufen und wählt dann auch Präsidium und Vorstand, wie zuletzt im Oktober 2007 in Mainz geschehen. Ein außerordentlicher Bundestag hingegen kann vom DFB-Präsidium jederzeit aus wichtigem Grund einberufen werden.

Von einer "tiefen Sehnsucht nach dem Privaten" und von "Amtsmüdigkeit" hatte Zwanziger, der seit 2004 (zunächst für zwei Jahre als Teil einer Doppelspitze) den DFB führt, nach der WM gesprochen. Wer es böse meint, der unterstellt ihm, damit von der heiklen Vertragsverlängerung mit Löw, Bierhoff und Co. abgelenkt haben zu wollen. Wahrscheinlich hatte den 65-Jährigen wirklich die Schläfrigkeit überkommen – wenn er seine neue Amtszeit erfüllt, wäre er neun Jahre im gleichen Job. Vielleicht war Zwanzigers x-tes öffentliches Bekunden, er denke übers Hinschmeißen nach, auch nicht mehr als ein lauter "Schrei nach Liebe", wie die FAZ schrieb.

Die Größen des DFB und der Deutschen Fußball-Ligen antworteten Zwanziger nicht mit Zuneigung. Dennoch scheint seine Wahl zum Präsidenten gesichert. Das demokratische Prinzip ist im DFB wenig verankert. Es bleibt ohne Konsequenzen, dass Zwanziger in der vergangenen Amtszeit mehrere Sachgebiete unprofessionell bearbeitet hat:

Da sind viele Amateurfußballclubs, die seit der Verlegung der Bundesliga-Anstoßzeiten an Mitgliedern verloren haben. Da ist die Nationalelf, zu dessen Führung um Löw und Bierhoff Zwanzigers Vertrauensebene trotz der Vertragsverlängerung mehr als dünn erscheint. Da ist die zum Beispiel von Bierhoff und Löw kritisierte Medienpolitik Zwanzigers. Wenn im DFB was passiert, steht es vor jeglicher Pressekonferenz längst in der Bild-Zeitung. Da ist der Wettskandal, zu dessen Ermittlungen der DFB nicht viel beitragen konnte und dessen Ausmaß noch längst nicht in Gänze bekannt ist, wie die Staatsanwaltschaft in Bochum vor Kurzem mitteilte.

Und da ist die Schiedsrichter-Affäre, in der Zwanziger sein Amt an die Glaubwürdigkeit des jungen Michael Kempter geknüpft hat. Vor Gericht konnte Kempter seine Vorwürfe der sexuellen Belästigung gegen Manfred Amerell nicht bestätigen. Der vielleicht auch von Zwanziger zu Unrecht beschuldigte Amerell will den DFB verklagen, wenn dieser keine Schadensersatzansprüche erfüllt und fordert den Rücktritt Zwanzigers.

Eine legitime Frage wäre angesichts all diesem gewesen, wer den Präsidenten nach sechs Jahren im Amt ablöst. Doch im DFB scheinen solche Fragen noch nicht mal gestellt zu werden. Obwohl absehbar ist, dass Theo Zwanzigers letzte Wegstrecke als DFB-Präsident die schwerste wird, traut sich niemand der 6,5 Millionen DFB-Mitgliedern eine Gegenkandidatur zu.