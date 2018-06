Die drei Bundesligisten stehen in der Gruppenphase der Champions League vor lösbaren Aufgaben. Vorjahresfinalist FC Bayern München trifft auf den AS Rom, den FC Basel und auf CFR Cluj aus Rumänien, wie die Auslosung in Monaco ergab. Der deutsche Vize-Meister FC Schalke 04 bekommt es mit Olympique Lyon, Benfica Lissabon und Hapoel Tel Aviv zu tun.



Die schwerste Gruppe erwischte Werder Bremen mit Titelverteidiger Inter Mailand, Tottenham Hotspur und FC Twente Enschede aus den Niederlanden. Werder hatte sich erst am Dienstagabend im Playoff-Rückspiel bei Sampdoria Genua in der Verlängerung für die Gruppenphase der "Königsklasse" qualifiziert.



Der erste Spieltag ist am 14./15. September. Die ersten beiden Teams jeder Gruppe qualifizieren sich für das Achtelfinale, das im Februar 2011 beginnt. Das Finale wird am 28. Mai 2011 im Londoner Wembley-Stadion ausgetragen.

Die Gruppen im Überblick:

Gruppe A:

Inter Mailand

Werder Bremen

Tottenham Hotspur

Twente Enschede



Gruppe B:

Olympique Lyon

Benfica Lissabon

FC Schalke 04

Hapoel Tel Aviv



Gruppe C:

Manchester United

FC Valencia

Glasgow Rangers

Bursaspor



Gruppe D:

FC Barcelona

Panathinaikos Athen

FC Kopenhagen

Rubin Kasan



Gruppe E:

Bayern München

AS Rom

FC Basel

CFR Cluj



Gruppe F:

FC Chelsea

Olympique Marseille

Spartak Moskau

MSK Zilina



Gruppe G:

AC Mailand

Real Madrid

Ajax Amsterdam

AJ Auxerre



Gruppe H:

FC Arsenal

Schachtjor Donezk

Sporting Braga

Partizan Belgrad