ZEIT ONLINE: Herr Barbarez, am vorigen Samstag haben HSV-Hooligans St.-Pauli-Fans in Altona aus einem Hinterhalt angegriffen.

Sergej Barbarez: Was soll ich dazu sagen? Das kann ich nur verurteilen. Rivalität schön und gut, aber Gewalt darf man nicht dulden. Leider nimmt sie im Fußball zu. Ich hoffe, die Opfer werden bald wieder gesund.

ZEIT ONLINE: Was können Verein und Spieler tun?

Barbarez: Reden, besänftigen. Ein bisschen Einfluss auf die Atmosphäre haben wir schon. Ich finde es bedauerlich: Hamburg ist die einzige deutsche Stadt mit zwei Bundesligisten, das Derby steht an, und wir müssen über Körperverletzung reden und darüber, wie viele zusätzliche Polizeieinheiten man einsetzen sollte. Schade.

ZEIT ONLINE: Sie als HSVer ...

Barbarez: … Korrektur: Ich bin Hamburger. Meine Familie und ich sind in der Stadt seit Jahren verwurzelt.

ZEIT ONLINE: Na gut, Sie als Hamburger – wie beurteilen Sie den Werdegang von St. Pauli?

Barbarez: Die Elf hat eine erstaunliche Entwicklung genommen. Im Aufstiegsjahr hat mir ihre offensive Art imponiert. Offenbar hat die Mannschaft das auch in der Bundesliga vor, siehe das 3:1 in Freiburg. Großartig! Ob die Mannschaft diesen Stil in der ganzen Saison durchziehen kann, ist eine andere Frage.

ZEIT ONLINE: Was halten Sie vom Trainer des FC St. Pauli, Holger Stanislawski?

Barbarez: Ein echter, guter Typ mit eigenem Stil. Er hat die Jungs im Griff. Er fordert keine Zugänge, sondern setzt auf die Bewährten. Ich bin sicher, Pauli wird mit ihm die Klasse halten.

ZEIT ONLINE: Hat St. Pauli eine Chance im Derby in drei Wochen?

Barbarez: Auf jeden Fall. Aber ich denke, die Erfahrung im HSV-Team wird sich durchsetzen. Mein Tipp: 2:1 für den HSV. Ruud van Nistelrooy ist gut drauf, da sieht man, was eine Vorbereitung ausmacht. Derbys sind Höhepunkte, ich selbst habe 2001/02 in Hamburg zwei gespielt.

ZEIT ONLINE: Und haben die St.-Pauli-Fans beim Torjubel provoziert. Sie sind gestikulierend in deren Kurve gelaufen. Das wissen manche Paulianer noch sehr genau.

Barbarez: Na ja, das gehört doch dazu. Ich hab als Spieler halt gerne ein bisschen Show gemacht. Wollen wir nur stromlinienförmige Profis, so wie heute üblich? Nach dem Spiel war das immer vergessen. Ich kannte damals schon viele Pauli-Fans privat. Und inzwischen bin ich ungefähr genauso oft bei Pauli-Heimspielen wie beim HSV.

ZEIT ONLINE: Auch in der Schanze, dem Hamburger Stadtteil unweit des Millerntors, sollen Sie häufig anzutreffen sein.

Barbarez: Ich mag die alternative, kreative Szene. Dieses Pauli-Milieu macht den Stadtteil und den Verein einzigartig.

ZEIT ONLINE: Aber als Sie einmal vom Mittagessen am Kiez zurückkamen, war Ihr Stuttgarter Sportwagen mit hundert Pauli-Aufklebern versehen.

Barbarez: Ja, ich erinnere mich. Ist doch lustig. Zugegeben, im ersten Moment hab ich geflucht.

ZEIT ONLINE: Was haben Sie gemacht?

Barbarez: Ich hab die Dinger abgepuhlt.

ZEIT ONLINE: Beim HSV sind Sie im Mai als Aufsichtsrat zurückgetreten, nachdem Sie nicht, wie vermutet, Sportdirektor geworden sind. Laufen Sie nun zu Pauli über?

Barbarez: Ach wo? Das lief damals nicht fair ab. Aber mehr will ich dazu nicht sagen.

ZEIT ONLINE: Sie machen gerade in Ihrer Heimat Bosnien-Hercegovina den Trainerschein. Sehen wir Sie bald im Hamburger Amateurfußball?

Barbarez: Ich will auf alle Fälle in die Bundesliga. Und irgendwann wird man mich dort sehen. In die Hamburger Landesliga komme ich ab und an mal zugucken.

Die Fragen stellteOliver Fritsch