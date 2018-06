Wer spielt gegen wen?

1. FC Kaiserslautern – Bayern München (Freitag, 20.30 Uhr)

FC Schalke 04 – Hannover 96

Werder Bremen – 1. FC Köln

VfL Wolfsburg – 1. FSV Mainz 05

Eintracht Frankfurt – Hamburger SV

1. FC Nürnberg – SC Freiburg (alle Samstag, 15.30 Uhr)

FC St. Pauli – 1899 Hoffenheim (Samstag, 18.30 Uhr)

Bayer Leverkusen – Borussia M'gladbach (Sonntag, 15.30 Uhr)

VfB Stuttgart – Borussia Dortmund (Sonntag, 17.30 Uhr)

Welches Spiel sollten Sie auf keinen Fall verpassen?

Auf diese Frage gibt es genau zwei Antworten. Wenn Sie süddeutschen Fußball mögen, schauen Sie das Flutlichtspiel am Freitagabend. David vom Betzenberg tritt gegen Goliath aus Schnöselpösel-München an. Mit 13,5 Millionen Euro hat der Aufsteiger den kleinsten Spieler-Etat der Liga. Beim FC Bayern könnten sie mit diesen Almosen vielleicht drei ihrer Spieler bezahlen. Die Lauterer haben also keine Chance – wenn Fußball was mit Zahlen zu tun hätte.

Wenn Sie norddeutschen Fußball mögen, verpassen Sie nicht St. Paulis stimmungsschwangeren Heimsieg. Auf die Zahlen und das Geld haben die Hamburger in den vergangenen Jahren auch bewusst geschaut. Die Kasse stimmt, das Stadion hat VIP-Logen, und die Vorfreude der Totenkopf-Liebhaber auf das erste Bundesliga-Heimspiel mit neuer Haupttribüne ist groß. Im Samstagabend-Programm des Kiez-Clubs ist für den Retortenclub aus Hoffenheim lediglich die Rolle des guten Verlierers vorgesehen.

Welches Spiel können Sie mit gutem Gewissen verpassen?

VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund. Schlafwagenfußball heißt es, wenn zwei Mannschaften spielen wie eingedämmert. Die Dortmunder Profis haben diese Woche zweimal 4662 Kilometer zurückgelegt. Hin nach Baku, zurück nach Dortmund, ab nach Stuttgart. Am Sonntag wird Jürgen Klopps Reisetruppe müde sein. Und die Stuttgarter haben ohnehin gerade andere Probleme. Ihr schöner Bahnhof wird demontiert. Alle schreien stopp, aber die Politiker verstecken sich im Schlafwagen.

Wer steht im Blickpunkt?

Natürlich ein 25-jähriger Brasilianer namens Diego Ribas de Cunha. Ob er nur 26 Stunden nachdem er offiziell als Neuzugang präsentiert wurde, bereits gegen FSV Mainz spielen wird, steht noch nicht fest. Doch auf die Bundesliga freut er sich, und die sich auf ihn. Endlich bleiben flotte Tempodribblings nicht mehr Arjen Robben vorbehalten. Endlich gibt es wieder einen, der ähnlich schöne Tore schießt wie Arjen Robben. Und endlich schaut einer nach dem zwanzigsten Tritt in die Hacken noch garstiger drein als Arjen Robben.

Wer sorgt für die große Überraschung?

David vom Betzenberg gewinnt gegen Goliath.

Welcher Trainerstuhl wackelt am heftigsten?

Er wackelt nicht, trotzdem sitzt es sich momentan auf dem Trainerstuhl des VfL Wolfsburg recht unangenehm. Der eifrige Steve McClaren muss sich ein bisschen wie ein trillerpfeifentragender Sisyphos vorkommen. Seit dem 1. Juli übte er in unzähligen Einheiten Spielzüge, Standardsituationen und taktische Feinheiten ein. Alles umsonst. Jetzt ist nämlich Diego da, und der bringt auch andere Spielzüge, andere Standards und wahrscheinlich auch andere taktische Feinheiten mit nach Wolfsburg. McClaren kann also wieder von vorne beginnen. Und wenn er mit der Offensive Diego, Dzeko, Grafite keinen Erfolg haben sollte, dann Gnade ihm Dieter Hoeneß, dann wackelt der Trainersessel wirklich.

Was ist sonst noch wichtig?

Vielleicht gibt es Pfälzer Saumagen, zur Feier der Heimkehr. Vor neun Jahren begann für Miroslav Klose als Stürmer des 1. FC Kaiserslautern der Berufsweg des Fußballprofis. 50 Karten hat er für seine liebsten Mitmenschen in der Voraussicht auf ein großes Spiel organisiert. Oder wie es der Nationalspieler sagt: "Die Abendspiele waren immer die geilsten auf dem Betze!"