Joachim Löws B-Elf hat beim Start in die neue Länderspiel-Saison einen sicher scheinenden Sieg aus der Hand gegeben. Drei Wochen vor dem Auftakt in der Qualifikation zur EM 2012 in Brüssel gegen Belgien musste sich das bunt zusammengewürfelte Team in Kopenhagen mit einem Remis begnügen. Mario Gomez und der eingewechselte Patrick Helmes hatten die DFB-Auswahl im Parken-Stadion in Führung gebracht. Doch Dennis Rommedahl und Mads Junker schafften noch den Gleichstand. Beim Ausgleich "assistierte" der bis dahin fehlerlose Tim Wiese im deutschen Tor.

Beim "ungeliebten" Länderspiel neun Tage vor dem Bundesliga-Start zog sich Löws aus der Not geborene Auswahl besser aus der Affäre als erwartet. Der Bundestrainer hatte in der Startformation zwar sechs WM-Fahrer aufgeboten, aber in Jerome Boateng stand nur ein Akteur auf dem Rasen, der auch in Südafrika erste Wahl gewesen war. 32 Tage nach dem letzten WM-Spiel gegen Uruguay lieferte der Auftritt wie erwartet kaum Erkenntnisse für die bevorstehenden Aufgaben, dennoch fiel positiv auf, dass sich das Team auch in Kopenhagen bemühte, das bei der WM erfolgreiche System umzusetzen.

Zu den Aktivposten einer Elf, die in dieser Zusammensetzung wohl nicht mehr auflaufen wird, gehörten neben Wiese auch der Ersatz-Kapitän Thomas Hitzlsperger und Christian Gentner. Der Ex-Stuttgarter, dessen sportliche Heimat nun der englische Club West Ham United ist, gefiel nicht nur durch seine tolle Vorarbeit zum Führungstor, er versuchte auch das Spiel zu ordnen und zu lenken. Den zweiten Treffer leitete der Stuttgart-Rückkehrer Gentner ein, der auch als Balleroberer im Mittelfeld Pluspunkte sammelte.

Auf der Özil-Position in der Schaltzentrale zeigte Toni Kroos ein paar vielversprechende Ansätze. Mit seinem 13. Tor im DFB-Trikot setzte Gomez nach Monaten der Verunsicherung und Selbstzweifel ein erstes Zeichen in der neuen Saison.

Strömender Regen über dem Parken hatte Joachim Löw und die fünf Reservespieler vor Beginn der Partie unter das schützende Tribünendach getrieben. Von dort aus sahen sie eine anfangs schlecht sortierte deutsche Abwehr, die den Dänen zu viel Raum ließ. In der 7. Minute stand Abwehrspieler Daniel Agger beim Kopfball völlig frei, 60 Sekunden später kam Boateng gegen den dänischen Debütanten Nicklas Pedersen einen Schritt zu spät und handelte sich die Gelbe Karte ein. Der folgende Freistoß von Christian Eriksen landete am Außennetz.

Erst allmählich fand die Löw-Elf Sicherheit im Zusammenspiel und ging durch Gomez zu diesem Zeitpunkt etwas überraschend in Führung. Hitzlsperger hatte Dänemarks WM-Abwehr mit einem mustergültigen Pass in die Spitze ausgehebelt, und der Münchner ließ Thomas Sörensen mit links aus etwa acht Metern keine Abwehrchance. Doch das deutsche Team versäumte es entschlossen nachzusetzen. Nach etwa 30 Minuten wurde der Bundestrainer ungeduldig und zeigte sich erstmals an der Seitenlinie, weil ihm das Spiel zu passiv war.

Vier Minuten vor der Pause verhinderte Tim Wiese den drohenden Ausgleich, als er einen strammen Schuss von Rommedahl zur Ecke lenkte. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte war der bei der WM nicht eingesetzte Bremer Schlussmann erneut vor Rommedahl am Ball.