Es brauchte schon die Qualitäten eines ehemaligen Bundesliga-Torschützenkönigs und die eines ehemaligen Welttorjägers: Grafite musste seinem VfL Wolfsburg mit einem Tor kurz vor Schluss beim Regionalligisten Preußen Münster den Sieg sichern, der Hamburger SV brauchte drei Tore von Ruud van Nistelrooy, um sich beim Torgelower SV Greif durchzusetzen. So blieben am Sonntag die ganz großen Favoritenstürze aus, immerhin aber mussten mit Fortuna Düsseldorf, Rot-Weiß Oberhausen, dem VfL Bochum und Union Berlin vier Zweitligisten dem Traum vom erfolgreichen Abschneiden im DFB-Pokal begraben.

Drittligist TuS Koblenz zum Beispiel hat der Fortuna aus Düsseldorf erneut einen Strich durch Rechnung gemacht. Nachdem die Rheinland-Pfälzer bereits in der vergangenen Saison der 2. Liga die Düsseldorfer zu Hause 1:0 geschlagen hatten und damit den Aufstiegsambitionen der Fortuna einen herben Dämpfer versetzt hatten, warfen sie nun den höherklassigen Gegner ebenfalls mit 1:0 aus dem DFB-Pokal raus. Die Fortuna wartet bereits seit 1999 auf den Einzug in die zweite Cup-Runde. Den Siegtreffer für den Achtelfinalisten der vergangenen Saison erzielte Johannes Rahn per Kopf in der 83. Minute.

Auch Zweitligist Rot-Weiß Oberhausen hat sich in der 1. Runde des DFB-Pokals kräftig blamiert: Das Team von Trainer Hans-Günter Bruns verlor beim Fünftligisten Victoria Hamburg trotz großer Feldüberlegenheit und besserer Torchancen 0:1. Das Tor des Tages für die Amateure, die eigentlich nur einen Saisonetat von 90.000 Euro haben und sich nun über Zusatzeinnahmen in dreifacher Höhe freuen können, erzielte Stephan Rahn in der 29. Minute mit einem direkt verwandelten Freistoß.

Der Pflichtspiel-Einstand von Trainer Friedhelm Funkel beim VfL Bochum ist gründlich daneben gegangen. Der Zweitligist schied durch ein 0:3 beim Drittligisten Kickers Offenbach bereits in der ersten Runde des DFB-Pokals aus und verpatzte somit auch die Generalprobe für den Saisonstart im Unterhaus gegen 1860 München in acht Tagen. Vor 12.026 Zuschauern am Bieberer Berg stellten die Kickers, die nach vier Spieltagen mit 12 von möglichen 12 Punkten die Tabelle anführen, bereits in Hälfte eins die Weichen auf Sieg. Nicolas Feldhahn (33.) und Steffen Haas (44.) sorgten für die verdiente Pausenführung der Gastgeber, die den Bundesligaabsteiger zeitweise an die Wand spielten. Denis Berger setzte in der 83. Minute den Schlusspunkt.

Der Zweitligist Union Berlin ist ebenfalls überraschend bereits in der ersten Runde des DFB-Pokals gescheitert. Die Elf aus der Hauptstadt unterlag beim Viertligisten Hallescher FC mit 0:1. Das Siegtor der Gastgeber erzielte Christoph Klippel in der 39. Minute. Union war zwar die überlegene Mannschaft, schlug aus den Torchancen aber kein Kapital. Pech hatte Patrick Kohlmann mit einem Freistoß an die Latte (79.). Halle nutzte seine einzige Chance zum entscheidenden Treffer. Drei Minuten vor dem Ende musste die Begegnung unterbrochen werden, da Feuerwerkskörper auf den Platz flogen.

Der Hamburger SV schien beim fünftklassigen Torgelower SV Greif lange Zeit vor einer Blamage zu stehen, setzte sich in der ersten Runde des DFB-Pokals am Ende aber doch sicher mit 5:1 durch. Überzeugend war die Leistung des Bundesligisten vor 8000 Zuschauern in der ausverkauften Gießerei-Arena eine Woche vor dem Punktspielstart aber keinesfalls. Ruud van Nistelrooy (34., 65., 67.) war mit drei Treffern in der zweiten Halbzeit der Matchwinner und Retter für die Gäste. Paulo Guerrero (53.) und David Jarolim (81.) trafen außerdem. Zum umjubelten zwischenzeitlichen Ausgleich war Daniel Pankau zwei Minuten vor der Halbzeit erfolgreich.

Beim Pflichtspieldebüt von Trainer Steve McClaren ist Bundesligist VfL Wolfsburg in einem Fußball-Krimi nur hauchdünn an einer Pokal-Blamage vorbeigeschrammt. Der deutsche Meister von 2009 gewann nach 80 langweiligen Minuten in einer turbulenten Schlussphase mit 2:1 (0:0) beim Regionalligisten Preußen Münster. Cicero brachte Wolfsburg auf Vorlage von Kapitän Edin Dzeko in Führung. Dann unterlief dem Bosnier ein Eigentor (86.), diesen Patzer machte der Torjäger dann mit der Kopfball-Vorlage zum Siegtor von Grafite (87.) postwendend wieder gut.