Exakt einen Monat ist es her, dass der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mit großer Freude und voller Stolz den Beginn eines neuen Zeitalters verkünden konnte. Im Streit um die U 21 würde fortan ewiger Frieden herrschen, dank einer genialen Idee der Verbandsführung.

Beiden Streitparteien – Bundestrainer Joachim Löw und seinem Vertrauten Oliver Bierhoff auf der einen Seite, DFB-Sportdirektor Matthias Sammer auf der anderen – wurde etwas weggenommen, damit die jeweils andere etwas dazubekommen konnte: Sammer erhält von Bierhoff die Oberhoheit über die ranghöchste Nachwuchsmannschaft des DFB, dafür darf Löw letztinstanzlich entscheiden, wer das Team trainiert.

Löw gegen Sammer U-21-Aus Nach einer 1:4-Niederlage in Island Mitte des Monats stand fest, dass sich die deutsche U-21-Auswahl nicht für die EM 2011 und die Olympischen Spiele 2012 qualifizieren können wird – bereits zwei Spieltage vor Ende der Qualifikationsrunde. Der Trainer Rainer Adrion musste damit die höchste Niederlage in der Geschichte der Juniorenauswahl hinnehmen. Und das als amtierender Europameister. Die EM wurde jedoch nicht erst mit der Niederlage auf Island verspielt. Das Team verlor auch gegen Tschechien und schaffte zu Hause gegen Island sowie in Nordirland jeweils nur ein Unentschieden. Allerdings sind die besten Juniorenspieler, die den vergangenen EM-Titel gewannen, bereits in die A-Nationalelf aufgestiegen. Löw gegen Sammer Nach dem Ausscheiden der U 21 startete das Kompetenzgerangel um die Hoheit über die Nachwuchsmannschaft zwischen dem Bundestrainer Joachim Löw und dem DFB-Sportdirektor Matthias Sammer. In einem Interview mit dem kicker reklamierte Löw für sich, die letzte Entscheidung über Personalfragen zu haben. Dies war ihm bei seiner Vertragsverlängerung von DFB-Präsident Theo Zwanziger bescheinigt worden. Löw sieht in seinem Vertrauten Adrion weiterhin den "richtigen Mann" für die U 21. "Natürlich sind die Erfolge in der U 21 schön, aber im Fokus steht die Förderung für die A-Mannschaft", sagte Löw. Sammer hielt bei einer Veranstaltung des TV-Senders Sky dagegen: "Das ist keine Entscheidung, die einer alleine trifft, was ich auch für mich nicht in Anspruch nehmen würde. Deshalb halte ich nichts von irgendwelchen Aussagen. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Man kann sich über den Trainer immer austauschen, über alles andere entscheide ich, ist doch klar." Zudem hatte Sammer für einen sofortigen kompletten Neuaufbau und eine Neugestaltung der Verantwortlichkeit plädiert. Zwanziger entscheidet Der DFB-Präsident Theo Zwanziger war ob der verbalen Auseinandersetzung seiner beiden Angestellten wenig amüsiert. Er bezeichnete den Streit als "lächerlich." Am Montag bat er zu einem Spitzentreffen und stellte fest, "dass Bundestrainer Löw den U-21-Trainer benennen kann und dies wie auch bisher in enger Abstimmung mit dem Sportdirektor Sammer tun wird." Damit stellte sich Zwanziger zwar hinter Löw, eine alleinige Entscheidungshoheit hat trotzdem niemand. Rainer Adrion wird trotz des Scheiterns in der EM- und Olympia-Qualifikation laut Zwanziger seinen Vertrag beim DFB weiterhin erfüllen.

Zu welchem Ergebnis dieses Nullsummenspiel führen würde, konnte sich jeder ausrechnen.

Eine Niederlage der U 21 später ist der alte Dauerstreit bereits aufs Neue ausgebrochen.

Unter den gegebenen Umständen ist das Dilemma nicht zu lösen, auch wenn sich beide Seiten gestern mal wieder auf einen Kompromiss geeinigt haben. Der generelle Konstruktionsfehler nämlich bleibt bestehen: Die U 21 ist weiterhin in zwei Zuständigkeitsbereichen angesiedelt, was nicht ganz so schlimm wäre, wenn Sammer und Löw sich a) nicht in grundsätzlicher Abneigung zugetan wären und b) zwei völlig gegensätzliche Ideen vom Fußball verträten.

Bei Löws Vertragsverlängerung vor einem Monat hat der DFB versäumt, die Zuständigkeit für die U 21 ein für alle Mal zu klären. Angesichts der Vorgeschichte mit den zyklisch auftretenden Streitereien kann man allerdings auch fragen, ob das wirklich ein Versäumnis war. Wenn Löw und Sammer streiten, muss es schließlich einen geben, der das letzte Wort hat. Theo Zwanziger, der Präsident des DFB, steht dafür immer wieder gern zur Verfügung.

Erschienen im Tagesspiegel