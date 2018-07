Der BVB trifft am 19. und 26. August auf Qarabag Agdam aus Aserbaidschan, Leverkusen auf den ukrainischen Pokalsieger Tawrija Simferopol. Der VfB bekommt es mit dem slowakischen Vize-Meister Slovan Bratislava zu tun. Das ergab die Auslosung bei der Europäischen Fußball Union (Uefa) im schweizerischen Ort Nyon. Bei Erfolgen in den Playoff-Partien ziehen die deutschen Vertreter in die Gruppenphase ein, die am 27. August in Monaco ausgelost wird.

Werder Bremen muss auf dem Weg in die finanziell lukrative und sportlich attraktive Champions League eine hohe Hürde überwinden. Der Tabellendritte der Fußball-Bundesliga trifft in der Qualifikation auf Sampdoria Genua. Italiens Ex-Meister war der schwerste Gegner, den die Bremer zum Auftakt ihrer 26. Europapokal-Saison bei der Auslosung erwischen konnten. Bisher gab es noch kein Duell gegen den Europapokalsieger der Pokalsieger von 1990.

Auch bei den Spielterminen hatte Werder kein Losglück. Das Hinspiel findet am 17./18. August im Weserstadion statt. Es gleicht derzeit wegen des Umbaus der Ostkurve noch einer Baustelle. "Wir hätten uns aus verschiedensten Gründen zuerst ein Auswärtsspiel gewünscht. Vor allem was den Stadionumbau anbelangt, aber auch sportlich ist es so eine Herausforderung", sagte Werders Geschäftsführer Klaus Allofs zur Auslosung. Das Rückspiel ist für den 24./25. August im Stadio Luigi Ferraris angesetzt.

Die Bremer verfolgten die Auslosung noch im Trainingslager in Bad Waltersdorf. Kurz danach flog die Mannschaft nach London, wo sie an diesem Samstag ein Testspiel gegen den FC Fulham bestreitet. Sampdoria Genua überprüft ebenfalls am Samstag die aktuelle Form beim Bremer Bundesliga-Rivalen 1. FC Köln.