"3, 2, 1", schreit der Schiedsrichter am Spielfeldrand. Zwei Spieler fahren mit dem Fahrrad aufeinander zu, ein kleiner roter Ball liegt in der Mitte des Spielfeldes. Lukas Keller driftet zur Seite und angelt sich den Ball mit der Spitze des Schlägers. Im ersten Spiel der Weltmeisterschaft im Fahrradpolo fällt er zweimal vom Rad, aber seine Mannschaft gewinnt schnell mit 5:0.

64 Teams treten bei der WM gegeneinander an. Die Mannschaften sind aus verschiedenen Ländern nach Berlin gekommen. Die Teams heißen Fuck the Border, Team Smile oder Toros, echte Nationalteams gibt es nicht. Fast alle Mannschaften kommen aus großen Städten, wo viele Spieler als Fahrradkuriere arbeiten. Viele Fahrer sind tätowiert und tragen Ringe in Nase, Lippe und Augenbrauen. Sie sehen aus wie Skateboardfahrer, als skaten noch keine Trendsportart war. Die Stimmung ist ähnlich. Freundschaftlich, familiär, durchgeknallt. Und alle haben etwas gemeinsam: viele blaue Flecken an den Armen.

Lukas Keller kam über den Job als Fahrradkurierfahrer zum Fahrradpolo. In Genf fährt er Briefe und Pakete durch die Stadt. So finanziert er sich sein Studium. Wie viele der europäischen WM-Teilnehmer, entdeckte er den Sport vor drei Jahren bei den Fahrradkuriermeisterschaften, wo Radfahrer den schnellsten Postüberbringer ausmachen.

L’équipe steht auf dem blauen T-Shirt von Lukas Keller: Der Name seiner Polomannschaft. Zweimal hintereinander haben sie die Europameisterschaft gewonnen. Bei der WM im vergangenen Jahr sind sie gegen den späteren Weltmeister ausgeschieden. Mit dem Erfolg wurden sie ehrgeiziger. Inzwischen trainieren die Spieler zwei bis dreimal die Woche. Die Stimmung im Team ist locker, trotzdem haben sie ein Ziel: möglichst viel gewinnen.

Sportarten - Fahrradpolo Europameister Lukas Keller aus der Schweiz im Gespräch

Fahrradpolo ist eine sogenannte Trendsportart, hat aber eine lange Geschichte. 1908 bei den Olympischen Spielen in London wurde die Sportart getestet, danach nicht mehr ins Programm genommen. Damals traten die Polospieler zu fünft auf einem großen Rasenfeld an. Die Ursprünge des Asphaltpolos liegen in Seattle. Als viele Internetfirmen etwa im Jahr 2000 Pleite gingen, fehlten den Fahrradkurieren die Aufträge. Aus Langweile begannen sie gegeneinander Fahrradpolo zu spielen.