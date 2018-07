Die WM-Stars Thomas Müller und Miroslav Klose haben dem FC Bayern München einen Fehlstart in die Champions League erspart. Die Nationalspieler bescherten den Münchnern gegen den italienischen Vizemeister AS Rom mit ihren Treffern in der 79. Minute und 83. Minute ein mühsames, aber verdientes 2:0 (0:0). Knapp vier Monate nach der Endspielniederlage gegen Inter Mailand (0:2) sind die Münchner von den angekündigten Großtaten in Europa in der derzeitigen Verfassung aber noch ein gutes Stück entfernt.

Nach zwei Spielen ohne Torerfolg in der Bundesliga offenbarten die Bayern gegen die Roma lange erhebliche Schwierigkeiten, sich Chancen zu erspielen. Gegen die defensiv eingestellten, äußerst geschickt verteidigenden Italiener blieben die Gastgeber über weite Strecken harmlos. Der Einsatz stimmte, doch das Überraschungsmoment durch Aktionen von Franck Ribery fehlte, der das dritte und letzte Spiel seiner Rotsperre aus der vergangenen Saison absitzen musste. Auch der verletzte Arjen Robben wurde vermisst.

In der Defensive stand der italienische Vizemeister gut, die optisch wie gewohnt überlegenen Münchner offenbarten daher große Schwierigkeiten beim Bemühen, eine Lücke im Abwehrverbund der Römer zu finden. Vor dem Strafraum der Gäste spielte der FC Bayern meist quer und oft auch zu umständlich. Darüber hinaus leisteten sich die Gastgeber viele Ballverluste. Flanken wiederum blieben wirkungslos, Weitschüsse schienen kein Mittel zu sein.

Erst als Müller und Altintop in der zweiten Halbzeit die Seiten wechselten und Kroos besser ins Spiel fand, wirkten die Münchner lebendiger, zeigten aber zunächst Schwächen beim Abschluss. Roma-Torhüter Julio Sergio wurde erst nach 55 Minuten erstmals geprüft, als er einen Schuss von Toni Kroos über die Latte lenkte. Nur 60 Sekunden später vereitelte der Schlussmann dann eine "Hundertprozentige" von Müller.

25 Minuten vor dem Schlusspfiff brachte Louis van Gaal Miroslav Klose und Mario Gomez für Ivica Olic und Hamit Altintop, und die "Brechstange" verfehlte ihre Wirkung nicht. In der 78. Minute stand Klose noch der Pfosten im Weg. Dann nutzte Müller mit einem Außenristschuss eine Vorlage von Daniel van Buyten, Klose legte nach einem Freistoß von Holger Badstuber nach. Jörg Butt hatte zuvor allerdings beim Stand von 1:0 gegen Borriello glänzend gerettet (80.). In seinem zweiten Spiel in der Gruppe E trifft der FC Bayern am 28. September beim FC Basel an.