Der Sieg von Sturm war einstimmig nach Punkten (117:111, 117:111, 118:111). 11 Monate nach seinem letzen Kampf war Sturms Rückkehr in den Ring damit von Erfolg gekrönt. Der Leverkusener bringt es nunmehr auf 34 Siege in 37 Profi-Kämpfen. Für seinen Herausforderer aus der Dominikanischen Republik war es die dritte Niederlage im 32. Kampf.



Vor 13 000 Zuschauern diktierte Sturm das Gefecht und beherrschte seinen boxerisch limitierten Kontrahenten mit zunehmender Kampfdauer nach Belieben. Lorenzo hatte bereits einen WM-Kampf gegen einen deutschen Rivalen verloren. Im vergangenen Jahr unterlag er Sebastian Sylvester im Duell um den vakanten IBF-Titel im Mittelgewicht knapp nach Punkten. Ein weiterer deutscher Champion in dieser Gewichtsklasse ist der Schweriner Sebastian Zbik, der den Interimstitel des Verbandes WBC hält.



Sturm veranstaltete seinen ersten Kampf in Eigenregie. Zuvor war er für die Hamburger Universum Box-Stall tätig, vom dem er sich im Streit getrennt hatte. Durch die Zahlung einer Abfindung von rund 900.000 Euro durfte er Universum verlassen.