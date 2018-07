1/9

Keine anderen Sportler müssen in solch kurzer Zeit so viel Kraft aufbringen. Kein Wunder, dass sich diese Anstrengung auch in den Gesichtern der Athleten widerspiegelt. Seit dieser Woche läuft die WM im Gewichtheben im türkischen Antalya. Und die Schwerathleten scheinen sämtliche Muskeln spielen zu lassen, vor allem die ihrer Gesichter. Hier zu sehen bei Kum Chol Pang aus Nordkorea, der insgesamt 340 Kilogramm stemmte und in seiner Gewichtsklasse Neunter wurde. Matthias Steiner, deutscher Olympiasieger von 2008, wird am Sonntag im Superschwergewicht versuchen, eine Medaille zu holen.