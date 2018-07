Am Montag hat der Nada-Geschäftsführer GöttrikWewer überraschend seinen Rücktritt zum 30. September angekündigt. Er hatte die Geschäftsführung der Stiftung am 1. August 2008 übernommen.



Der Führungsstil Wewers soll in der Bonner Geschäftsstelle für erhebliche Spannungen gesorgt haben. "Wir können dazu keinen Kommentar geben", sagte Nada-Sprecher Berthold Mertes.



Über die Neubesetzung der Geschäftsführer-Position soll in den kommenden Wochen entschieden werden. Möglich ist, dass Berninger die Nachfolge Wewers antritt. "Frau Berninger garantiert der Geschäftsführung in der Übergangsphase Stabilität, Professionalität und Homogenität", sagte der Nada-Kuratoriumsvorsitzende Hanns Michael Hölz.