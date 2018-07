Michael Stich könnte zu den Gewinnern gehören. Durch das Urteil des europäischen Gerichtshofs (EuGH) über das unzulässige deutsche Monopol für Glücksspiel und Sportwetten öffnen sich für den früheren Wimbledon-Gewinner bisher zugeschlagen geglaubte Türen. Der Direktor des Tennis-Turniers am Hamburger Rothenbaum wird nun wieder beim früheren Namensgeber Bet-at-Home anrufen. "Da wird es sehr, sehr kurzfristige Kontakte geben", sagte Stich. Derzeit gibt es für das Turnier keinen Namenssponsor, das Hamburger Verwaltungsgericht hatte im Sommer 2009 geurteilt, dass das Unternehmen nicht als Werbepartner auftreten darf.

Der Profisport darf sich auf frisches Geld freuen. Experten sehen im Luxemburger Urteil die große Chance, einen Wettbewerbsnachteil im internationalen Vergleich aufzuholen und jährlich mehr als 300 Millionen Euro zusätzlich durch Sponsoring, Werbung und Abgaben privater Wettanbieter einzunehmen. Bisher war es deutschen Vereinen verboten, mit privaten Sportwetten-Unternehmen zu werben.

Die Spitzenfunktionäre des Sports reagierten am Mittwoch geradezu euphorisch. "Das Urteil ist ein Meilenstein", sagte der Präsident des Deutschen Olympischen Sportbunds (DOSB) Thomas Bach am Mittwoch. In einer gemeinsamen Erklärung des DOSB, des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), der Deutschen Fußball Liga (DFL) und der Sporthilfe heißt es, das Urteil werde für die künftige Regelung von Lotterien und Sportwetten Klarheit schaffen. Und: "Sie stärken die Position des deutschen Sports."

Der Sport habe sich unter Federführung des DOSB in die Debatte um die Neufassung des Glücksspielstaatsvertrags der Länder eingebracht, meinten die Spitzenfunktionäre einhellig. "Die Entscheidungen ermöglichen das von uns vorgeschlagene Modell, am staatlichen Lotteriemonopol festzuhalten und zugleich eine staatlich regulierte Öffnung der Sportwetten umzusetzen."

Vor allem der deutsche Profi-Fußball sieht sich als heimlicher Gewinner: "Der DFB sieht durch dieses Urteil seine Auffassung bestätigt, dass es für Sportwetten in Deutschland kein Monopol geben darf", sagte DFB-Präsident Theo Zwanziger. Liga-Präsident Reinhard Rauball betonte: "Wir halten vor dem Hintergrund dieser Entscheidung mehr denn je an unserer Forderung nach einer kontrollierten Öffnung des Sportwettenmarktes fest." Nach Informationen der dpa plant die DFL, Lizenzgebühren zu erheben. Sogar eine Übereinkunft mit dem DOSB soll es bereits geben, die dem gemeinnützigen Sport knapp 80 Millionen Euro bringen könnte.

Auch Bayern-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge rechnet fest mit zusätzlichen Einnahmen für die Bundesliga. "Mit dem Urteilsspruch ist Chancengleichheit in diesem Punkt gewährleistet mit anderen europäischen großen Ligen wie Frankreich, Italien, Spanien oder England. Ich gehe davon aus, dass die Clubs aus der Fußball- Bundesliga davon profitieren werden", sagte er.

Doch das EuGH-Urteil sorgte nicht nur für positive Reaktionen. Zahlreiche der 16 deutschen Landessportbünde befürchten das Schlimmste. "Das Urteil ist eine Katastrophe. Wenn es keine Lösung gibt, geht es an die Existenz und macht keinen Spaß mehr", sagte Rolf Müller, Präsident des Landessportbundes Hessen. "Das ist eine Bedrohung des Ehrenamts", sagte er. Sportwetten und Lotterien sind eine tragende Säule der Sportfinanzierung. Im Haushalt der Landessportbünde machen sie rund 80 Prozent aus.