Werder Bremen – Tottenham Hotspurs 2:2

Und fast schon wieder ein Wunder an der Weser: Nach einem 0:2-Rückstand hat Werder Bremens Ersatzelf wenigstens noch einen Punkt gerettet. Die Treffer von Hugo Almeida (43.) und des starken Marko Marin (47.) bewahrten die Bremer vor 30.344 Zuschauern vor einem Fehlstart. Die Engländer waren bei ihrer Champions-League-Premiere durch ein Eigentor von Petri Pasanen (12.) und einen Kopfball von Peter Crouch (18.) in Führung gegangen.

Ohne das verletzte Trio Claudio Pizarro, Per Mertesacker und Naldo lief es drei Tage nach dem 0:0 in München erst in Halbzeit zwei rund. Mangelhafte Chancenverwertung verhinderte jedoch den verdienten Dreier.

643 Tage nach ihrem bisher letzten Auftritt in Europas Eliteliga produzierten die nervösen Werder-Profis zu Beginn statt leidenschaftlichem Sturm und Drang gegen die geschickt gestaffelten Londoner viele Denk-, Abspiel- und Positionsfehler. Dabei hatte Schaaf vor seinem 100. internationalen Spiel als Trainer Mut gefordert und auf ein offensiv ausgerichtetes 4-4-2 mit Torsten Frings als einzigem Abräumer vor der Abwehr gesetzt. Almeida, überraschend für Aaron Hunt in der Startelf und einzige personelle Änderung gegenüber dem Remis in München, bildete mit Marko Arnautovic die Doppelspitze.

Doch schlechtes Defensivverhalten in Mittelfeld und Abwehr ließ Schaaf verzweifeln. Beim 0:1 (12.) wurde der schwache Rechtsverteidiger Clemens Fritz von Bale mühelos überlaufen, die scharfe Hereingabe des Walisers grätschte der überforderte Pasanen ins eigene Netz. Beim 0:2 ließ die Abwehr Rafael van der Vaart ungehindert flanken. Die Hereingabe des Holländers durfte der Zweimeterriese Crouch einköpfen, Pasanen leistete Begleitschutz. Der überragende Bale hätte fast auf 3:0 erhöht.

Schaaf reagierte und brachte bereits in der 37. Minute Hunt für Philipp Bargfrede. Sechs Minuten später rechtfertigte Almeida seine Nominierung und veredelte Wesleys Flanke zum Anschlusstreffer.

Nach der Pause wachten die Norddeutschen auf. Nach nur 57 Sekunden zwang Hunt mit einem Gewaltschuss Spurs-Ersatzkeeper Carlo Cudicini zu einer Glanztat. Marin machte es eine Minute später besser. Nach einer schönen Einzelaktion auf links zog er ab und ließ die begeisterten Fans auf eine weitere magische Werder-Nacht hoffen.

Jetzt stimmten Einsatz, Laufbereitschaft und Raumaufteilung bei den Gastgebern. Die Gäste wurden beschäftigt und von eigenen Angriffen abgehalten. Nur beim Abschluss haperte es. Almeida (55.), Marin (67.) und Hunt (73./88.) vergaben Großchancen und damit den möglichen Sieg. Crouch hätte bei den einzigen Kontern im zweiten Durchgang (81./87.) allerdings auch die Spurs zum Erfolg schießen können.