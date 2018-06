Wer spielt wann gegen wen?

1. FC Köln – Borussia Dortmund (Freitag, 20.30 Uhr)

Bayern München – Hannover 96 (Samstag, 15.30 Uhr)

FC Schalke 04 – VfB Stuttgart

Werder Bremen – SC Freiburg

FSV Mainz 05 – Hamburger SV

FC St. Pauli – 1. FC Nürnberg

VfL Wolfsburg – Bayer Leverkusen (Samstag, 18.30 Uhr)

1. FC Kaiserslautern – Eintracht Frankfurt (Sonntag, 15.30 Uhr)

1899 Hoffenheim – Borussia Mönchengladbach (Sonntag, 17.30 Uhr)

Welches Spiel sollten Sie auf keinen Fall verpassen?

Schalke gegen Stuttgart. Denn mitten im Ruhrgebiet geht das Drama um die im Tabellenkeller eingeschlossenen Schalker weiter. Seit mehreren Wochen müssen mehr als dreißig Gelsenkirchener, der Kader des FC Schalke 04, unzählige Ränge unter der Tabellenoberfläche ausharren. Noch nie zuvor waren die Schalker Kumpel so lange in so großer Tiefe gefangen. Es gelangen zwar immer wieder Bilder von königsblau angezogenen Menschen an die Oberfläche, doch scheinen die Kumpel von Woche zu Woche einen zunehmend verzweifelteren, fast schon hoffnungslosen Eindruck zu machen. Zu allem Überfluss rotieren auch die Rettungsbohrer sehr langsam. Mit einem Sieg, gegen die ebenfalls Untergrund-erfahrenen Stuttgarter könnte aber ein erster Durchbruch durch die härtesten Gesteinsschichten gelingen. Die erarbeiteten Pläne für eine Rettungskapsel , um die verschütteten Schalker endlich wieder an die Erdoberfläche zu holen, schätzen Gutachter momentan jedoch noch als unzureichend ein.

Welches Spiel können Sie mit gutem Gewissen verpassen?

Das Konzernduell der VfL Wolfsburg Fußball-GmbH gegen die Bayer Leverkusen Fußball-GmbH, beides jeweils hundertprozentige Töchter ihrer Big Spenders, der Volkswagen AG respektive der Bayer AG. Da werden Aufstellungen zur Nebensache, über Sieg und Niederlage entscheiden die aktuellen Quartalsberichte: Im ersten Quartal 2010 erzielte Bayer Umsatzerlöse in Höhe von 8,3 Milliarden Euro, Volkswagen dagegen protzt mit 28,6 Milliarden. 1:0, die Führung für den VfL. Blickt man auf den Netto-Cashflow, kann Bayer ausgleichen, 732 gegen 31 Millionen. Die Entscheidung bringt Ebitda, kein neues afrikanisches Mittelfeldtalent, sondern die Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization (der Gewinn vor Zinsen, Steuern, und Abschreibungen). Volkswagen: 2,4 Milliarden. Bayer: 1,8 Milliarden. Daraus folgt, dass der VfL Wolfsburg Bayern Leverkusen 2:1 besiegen wird.

Worüber werden nach dem Spieltag alle reden?

Wenn der FC Bayern, der derzeit nur Bundesliga-Mittelmaß verkörpert, gegen den Champions-League-Aspiranten Hannover 96 verliert, wird noch mehr über die neuen Münchner Staatsfeinde geredet werden: die Holländer. Zu den verletzten Stammkräften van Buyten (Rücken), Ribéry (Leiste), Robben (Muskel), Klose (auch Muskel) und Olic (Nase) gesellt sich nun auch Mark van Bommel. Weil der im Länderspiel gegen Schweden hingefallen war, ausgerechnet auf sein angeschlagenes Knie, forderte der FC Bayern laut seine Heimkehr. Van Bommel aber blieb, spielte und kehrte noch verletzter wieder, als er es ohnehin schon war. Seitdem rufen sich die Bayern-Bosse und die des holländischen Fußballverbandes allerlei Nettigkeiten über die Staatsgrenze zu. Mittlerweile muss man fast um den sozialen Frieden im Lande bangen. Aus der bayerischen Landeshauptstadt wurden zwar noch keine Übergriffe auf holländische Migranten gemeldet. Experten rechnen aber damit, dass die ersten Holzschuhe bald durch vorsätzlich ausgesetzte Termiten in Mitleidenschaft gezogen werden könnten.

Worauf müssen wir vorbereitet sein?