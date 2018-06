Bayer Leverkusen - Mainz 05 0:1

Dank Joker Andreas Ivanschitz ist der FSV Mainz 05 wieder an die Spitze der Fußball-Bundesliga zurückgekehrt. Auf Vorarbeit des künftigen Bayer-Profis André Schürrle sorgte der Österreicher für den entscheidenden Treffer in Leverkusen. Mit dem achten Sieg im neunten Saisonspiel zogen die Mainzer am Sonntag wieder an Borussia Dortmund vorbei. Die Leverkusener verpassten durch die erste Niederlage seit Ende August vor 30.210 Zuschauern in der ausverkauften BayArena hingegen den Anschluss an die ersten beiden Plätze.



Nach feinem Pass von Sami Allagui legte Schürrle nur zwei Minuten nach seiner Einwechslung für Ivanschitz quer, der ebenfalls kurz zuvor aufs Feld gekommen war. Der 19-jährige Schürrle wechselt zur kommenden Saison für knapp zehn Millionen Euro nach Leverkusen.



Mainz war die Verunsicherung nach der ersten Saisonniederlage gegen den Hamburger SV in der Vorwoche (0:1) zunächst allerdings noch

deutlich anzumerken. Mit den drei defensiv eingestellten Mittelfeldspielern Simon Rolfes, Arturo Vidal und Lars Bender konnte Bayer früh den Angriffsdrang der Gäste stören. Ohne Abwehrchef Sami Hyypiä, der mit einem Außenbandriss im Fuß mehrere Wochen ausfällt, setzte die Werkself ihrerseits Akzente. Ein Kopfball des Schweizer Stürmers Eren Derdiyok (21.) aus elf Metern flog nur wenige Zentimeter am Pfosten vorbei. "Die ersten 20 Minuten waren wir gar nicht da", kritisierte 05-Manager Christian Heidel in der Halbzeit.



Nach einer Großchance von Adam Szalai (24.), der den Ball über das Tor von René Adler lupfte, wachten die Gäste aus ihrer Lethargie auf, so dass sich ein offenes Spiel entwickelte. Beide Teams stellten bis zur Halbzeit indes nicht unter Beweis, warum sie vor der Partie mit jeweils 18 Treffern die zweitbesten Angriffe der Liga stellten. Zunächst hatte der Mainzer Keeper Christian Wetklo keine Mühe mit einem Distanzschuss von Derdiyok (35.). Nur eine Minute später wehrte auf der anderen Seite Nationaltorwart Adler einen Kopfball von Szalai aus kurzer Distanz mit einem starken Reflex ab.



Nach der Pause ließen die Leverkusener ihrem hohen läuferischen Aufwand zuvor vermissen. Den Mainzer Jungstar Lewis Holtby hatte Vidal aber gut im Griff. Es war erneut Szalai, der das Bayer-Tor in Gefahr brachte. Den Flachschuss des Ungarn lenkte Adler in größter Not zur Ecke (55.).



In der 68. Minute bewies Tuchel erneut sein glückliches Händchen und wechselte Ivanschitz sowie Schürrle ein. Nur zwei Minuten später sorgte das Duo für unbändigen Jubel im Block der Gästefans. Sidney Sam traf für Bayer in der 80. Minute mit einer Direktabnahme nur die Latte.

Bayer Leverkusen: Adler - Schwaab, Friedrich, Reinartz, Kadlec (75. Jørgensen) - Vidal - Sam, Bender, Rolfes (59. Balitsch), Barnetta (59. Helmes) - Derdiyok

FSV Mainz 05: Wetklo - Bungert, Svensson, Noveski, Fuchs - Caligiuri, Polanski, Soto - Holtby (68. Ivanschitz) - Szalai (68. Schürrle), Allagui (87. Karhan)

Schiedsrichter: Zwayer (Berlin)

Zuschauer: 30.210 (ausverkauft)

Tor: 0:1 Ivanschitz (70.)

Gelbe Karten: - / Karhan (1), Wetklo (2)

Beste Spieler:Adler, Vidal / Szalai, Soto