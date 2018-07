Am vergangenen Sonntag hätte er es wieder einmal allen zeigen können. 26., 41. und 44. Minute: Mario Gomez fasste sich im Spiel gegen Dortmund an den Kopf, raufte sich die Haare und ließ die Arme verzweifelnd herabfallen. Er traf das Tor nicht und Zehntausende beschimpften ihn dafür.

Es gibt beliebte Fußballer. Es gibt unscheinbare Fußballer. Aber es gibt keinen Fußballer, der so viel Missmut ertragen muss wie Mario Gomez. Wer Sündenbock denkt, sagt Gomez. Der Stürmer ist die personifizierte Schuld, egal ob im Spiel des FC Bayern oder der DFB-Auswahl.

Es begann vor mehr als zwei Jahren mit dem Beinahe-Tor von Wien. EM-Endscheidungsspiel gegen Österreich. Fünfte Minute. Miroslav Klose passt von rechts. Mario Gomez steht drei Meter vor dem leeren Tor. Millionen Zuschauer beginnen zu jubeln. Doch Gomez lässt den Ball von seinem Fuß in die Höhe prallen, so lasch, dass ihn ein herangestürmter Österreicher rausköpfen kann. "Den hätte meine Oma rein gemacht", schreien die Fans im Stadion.

Als Mario Gomez in der 60. Minute ausgewechselt wird, geht er als Verlierer. Die Leute glauben: Im entscheidenden Moment, tut dieser Mann das Falsche. Das Stigma des Versagers trägt er bis heute.

Kurz nachdem Gomez am Sonntag eine Chance gegen Dortmund vergeben hatte, schrieb jemand auf die Facebookseite des Nationalspielers: "Mario, du bist so'n Versager". In Berlin schoss nach dem Spiel ein Jugendlicher in einem dieser Fußballkäfige so weit vorbei, dass der Ball aus dem Käfig flog. Seine Mitspieler schimpften: "Gomez!" Fußball ist ein rauer, fieser Sport. Und am meisten haben die Stürmer zu leiden.

Auf Youtube haben sich Tausende die Filme, "Gomez, das Beinah-Tor", "Gomez, der Blindgänger" oder "Gomez, die Gurke" angeschaut. Auch in Waldis-EM-Club soll ihn mal jemand als Gurken-Gomez bezeichnet haben. Weitere Spitznamen: Pommes-Gomez und Glas-Flasche (weil eine PET-Flasche widerstandsfähiger sein soll als Gomez). Der Ausdruck "ich habe gegomezt", heißt, dass jemand eine hundertprozentige Chance vertan hat. Handkes Ängste des Tormannes vor dem Elfmeter sind ein Wellness-Urlaub im Vergleich zu dem, was Mario Gomez aushalten muss.