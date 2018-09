Der Deutsche Tischtennis-Bund (DTTB) hat den Fall Dimitrij Ovtcharov eingestellt. Der Verband hob die Suspendierung des Nationalspielers wegen Dopingverdachts mit sofortiger Wirkung auf. "Es liegt kein schuldhafter Verstoß vor. Ab heute ist Ovtcharov wieder spielberechtigt", teilte Präsident Thomas Weikert in Frankfurt am Main mit.

Der Profi kann damit Ende Oktober zum World Cup in Magdeburg antreten. Kontrolleure hatten den Weltranglisten-Zwölften zuvor sowohl in A- als auch B-Probe positiv auf das verbotene Muskelaufbaumittel Clenbuterol getestet . Ovtcharov hatte Doping stets bestritten und erklärt, dass er bei den China Open im August kontaminiertes Fleisch gegessen habe. Mehrere Anti-Doping-Fachleute wie Werner Franke oder Mario Thevis hielten das für möglich.

Zudem hatte der Kölner Experte Wilhelm Schänzer laut DTTB am Mittwoch eine umfassende Bewertung der Analyseergebnisse vorgelegt. Darin heißt es: "Aufgrund der Tatsache, dass der Einsatz von Clenbuterol in der Tiermast bekannt ist, ist eine Aufnahme von Clenbuterol über verunreinigte Lebensmittel die wahrscheinlichste Befunderklärung. Eine dopingrelevante Anwendung von Clenbuterol ist höchst unwahrscheinlich." Weiterhin führte Ovtcharovs Anwalt eine negative Haarprobe als Beweis dafür an, dass sein Mandant das Mittel nicht über einen längeren Zeitraum eingenommen habe.

Mit der Entscheidung des DTTB ist die Sache für den gebürtigen Ukrainer aber noch nicht ausgestanden: Die Nationale Anti-Doping-Agentur (NADA), die Welt-Anti-Doping-Agentur (Wada) und der Internationale Tischtennis-Verband (ITTF) könnten noch Einspruch erheben. Ist dieser erfolgreich, droht Ovtcharov nach wie vor eine zweijährige Sperre.