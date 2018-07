Theo Zwanziger geht in seine dritte Amtszeit als Präsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Der 65-Jährige erhielt beim DFB-Bundestag in Essen alle Stimmen der 255 Delegierten. "Ich werde versuchen, mein Bestes zu geben in den kommenden drei Jahren", sagte der Sportfunktionär, der als einziger Kandidat für den höchsten Posten im DFB angetreten war und nun bis 2013 die Interessen der 6,7 Millionen Mitglieder vertreten wird. "Ich freue mich über Ihr Vertrauen."

Damit endet für Zwanziger ein turbulentes Jahr durchaus harmonisch. Kritik gab es an der zunächst geplatzten Vertragsverlängerung mit Bundestrainer Joachim Löw im Frühjahr sowie am unzureichenden Krisenmanagement in der Schiedsrichter-Affäre Manfred Amerell/Michael Kempter. Für neue Diskussion sorgte jüngst das "Kabinentheater" : Zwanziger hatte sich darüber beschwert, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel ohne ihn das deutsche Team nach deren Spiel gegen die Türkei besucht hatte.

Es war Merkel selbst, die sich bei ihrem Besuch beim DFB-Festakt am Donnerstagabend einen Seitenhieb auf den DFB-Präsidenten nicht verkneifen konnte. "Ein Bild hat gefehlt", sagte sie, nachdem auf der Großleinwand Szenen von ihr als Begleiterin und Zuschauerin des Fußballs eingeblendet wurden. Sie meinte das Kabinenfoto von ihr mit Mesut Özil. Zwanziger dagegen wollte nichts mehr von diplomatischen Verwicklungen wissen: " So gravierend war das alles nicht ."

In einem Grußwort hatte er um die Zustimmung der Delegierten geworben und "Integration und Kampf gegen Diskriminierung" als "oberste Priorität in einem werteorientierten Fußball" bezeichnet. Zugleich räumte der Jurist Fehler bei den Verhandlungen mit der Leitung der Nationalmannschaft ein. "Wir hatten drei oder vier Tage, in denen wir miteinander hätten sprechen müssen, und wir haben es nicht getan. Dass ich damals nicht zum Telefonhörer gegriffen habe, tut mir heute noch außerordentlich leid", sagte Zwanziger. "Was passiert ist, hätte nicht passieren dürfen."

Erneut lobte der DFB-Chef Matthias Sammer, dem nach einem Kompetenzgerangel mit Löw Abwanderungsgedanken nachgesagt wurden: "Er ist manchmal ein bisschen nervig. Aber er ist ein großartiger Sportdirektor. Ich wünsche mir die Zusammenarbeit mit Matthias Sammer, solange er es für richtig hält."

Theo Zwanziger ist der zehnte Präsident in der Geschichte des Fußball-Bundes. Zwischen 2004 und 2006 stand er dem DFB gemeinsam mit Gerhard Mayer-Vorfelder vor. Seit September 2006 leitet der Altendiezer den größten Sportfachverband der Welt allein. Die längsten Amtszeiten mit jeweils 20 Jahren hatten vor ihm Gottfried Hinze und Felix Linnemann.