Die Distanz, die Bundeskanzlerin Angela Merkel zu ihm hält, ist auf einmal spürbar. Theo Zwanziger, stets um Aufmerksamkeit bemühter Präsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), schmerzt sie. Der Rechtsanwalt aus Altendiez, der sich im wichtigsten Sportverband des Landes ganz an die Spitze gearbeitet hat und sich dann im Amt mit gesellschaftspolitischen Themen über den Sport hinaus zu profilieren wusste, ist nicht mehr der erste Ansprechpartner, wenn sich die Kanzlerin mit Hilfe des Fußballs hervortun will.

So geschehen beim Länderspiel zwischen Deutschland und der Türkei vor zehn Tagen in Berlin. Merkel, gestresst von innenpolitischen Debatten um die Integration, suchte ein wenig Labsal auf der Ehrentribüne des Olympiastadions. Nachdem ausgerechnet der Deutsch-Türke Mesut Özil die deutsche Nationalmannschaft zum Sieg geschossen hatte, zog es sie gemeinsam mit dem neuen Bundespräsidenten Christian Wulff in die Kabine . Die Kanzlerin meldete sich bei Oliver Bierhoff an, dem Manager der Nationalmannschaft. Nicht bei Zwanziger.

Als der DFB-Präsident dann in die Katakomben hinabstieg, war Merkel längst da und ließ sich mit dem nur mit einer kurzen Hose bekleideten Özil ablichten – ein schönes Symbol für die gelungene Integration durch Fußball, ein schönes Symbol auch für Merkel. Unmittelbar vor der Veröffentlichung des Bildes geschah erneut das für Zwanziger Unfassbare: Bierhoff und Bundestrainer Joachim Löw wurden gefragt, ob dem DFB das Bild genehm sei – nicht er, der Präsident.

Die Reaktion von Zwanziger wirft ein bezeichnendes Licht auf das Amtsverständnis jenes Mannes, der sich beim heute in Essen beginnenden Bundestag seines Verbandes erneut für drei Jahre zum Präsidenten wählen lassen möchte. Nach Augenzeugenberichten beschwerte sich Zwanziger noch im Stadion beim für Sport zuständigen Bundesinnenminister Thomas de Maizière. Auch im DFB-Präsidium brachte er das Thema zu Protokoll. Zudem ließ sich Zwanziger am Mittwoch öffentlich mit den Worten zitieren: "Mit den Abläufen war ich nicht einverstanden. Aber nach einem Anruf von Frau Merkel sind die Irritationen ausgeräumt."

Dem Eindruck, Merkel habe sich bei Zwanziger entschuldigen müssen, wollte die DFB-Pressestelle auf Nachfragen nicht entgegentreten. Dafür tat das die Bundesregierung. "Es gab nichts, wofür sie sich hätte entschuldigen müssen", betonte Regierungssprecher Steffen Seibert, es habe sich nur um ein "klärendes Gespräch" gehandelt. Könnte sein, dass es aufgrund der von Zwanziger heraufbeschwörten diplomatischen Verwicklungen noch weiterer Klärungen bedarf, bevor Merkel am Freitagabend als Ehrengast in Essen auf Zwanziger trifft.