AS Rom - Bayern München 3:2 (0:2)

Trotz eines fahrlässigen 2:3 beim AS Rom hat der FC Bayern den Gruppensieg in der Champions League geschafft. Der schon zuvor für das Achtelfinale qualifizierte deutsche Fußball-Meister gab im Stadio Olympico eine souveräne 2:0-Führung aus der Hand und verpasste damit nach zuvor vier Siegen einen neuen Startrekord.

Nationalstürmer Mario Gomez hatte die Bayern mit seinen Toren fünf und sechs im laufenden Wettbewerb (33./39.) in Führung gebracht, doch nach zahlreichen Abwehrpatzern drehte die Roma noch die Partie. Nach dem Anschlusstreffer von Marco Borriello (49.) sorgten Daniele de Rossi (81.) und der eingewechselte Francesco Totti (84.) mit einem verwandelten Foulelfmeter noch für die Wende. Durch das 2:0 im Hinspiel ist den Bayern der Sieg in der Gruppe E nicht mehr zu nehmen.

Bayerns Flügelspieler Franck Ribery durfte nach einer Aussprache mit Trainer Louis van Gaal erstmals seit dem 21. September wieder von Beginn an ran. Der Franzose benötige nach der Sprunggelenksverletzung wieder Spielpraxis, sagte van Gaal vor dem Spiel. Wesentlich überraschender kam das Pflichtspieldebüt von Ersatzkeeper Thomas Kraft, der bisher nur während des Supercup-Triumphs der Münchner gegen Schalke ran durfte.

Bereits in der dritten Minute konnte sich der 22 Jahre alte Schlussmann bei einem Schuss von Borriello auszeichnen. Anders als bei ihrer destruktiven Defensivtaktik im Hinspiel waren die Römer diesmal wenigstens um Offensive bemüht. Meist wirkte der dreimalige italienische Meister allerdings zu behäbig und nicht zielstrebig genug. In der 23. Minute allerdings zwang Leandro Greco mit einem Distanzschuss Kraft zur nächsten Glanztat.

Geduldig erarbeiteten sich die bereits qualifizierten Münchner mit ihrem gewohnten Positionsspiel und sicheren Passketten Feldvorteile – und gleich bei der ersten gefährlichen Szene vor dem römischen Tor klingelte es. Toni Kroos setzte Ribéry ein, der entschlossene Franzose legte perfekt für Gomez auf, und im Fallen markierte der Schwabe das 1:0.

Beim 2:0 profitierte der agile Thomas Müller von einem schlampigen Pass von Jeremy Menez. Müllers Vorlage verwertete Gomez zu seinem 14. Treffer in den vergangenen zehn Pflichtspielen. Beide Treffer waren bezeichnend für die größere Handlungsschnelligkeit der Bayern, mit der sie die überforderte Roma-Defensive immer wieder vor Probleme stellten.

So wehrlos wollten sich die stolzen Römer – in der Liga auf Rang fünf und zuletzt immerhin siebenmal in Serie ungeschlagen – aber nicht düpieren lassen. Mit wesentlich mehr Intensität und Dynamik kam der dreimalige Meister Italiens aus der Kabine. Die Münchner waren zunächst unkonzentriert und bauten die Gastgeber unnötig auf. Nach einem Bayern-Eckball wurde der Rekordmeister blitzschnell ausgekontert. Menez überlief auf dem rechten Flügel zuerst Timoschtschuk, dann Martin Demichelis und seine Hereingabe stocherte Borriello zum 1:2 ins Netz (49.).

In der Folge häuften sich die Konzentrationspannen in der Bayern-Abwehr. Die unsichere Innenverteidigung mit Daniel van Buyten und Demichelis strahlte keine Ruhe aus, im Spiel nach vorn gab es kaum noch Entlastung. Wenigstens auf den starken Kraft war Verlass. In der 61. Minute rettete er gleich zweimal brillant gegen den eingewechselten Brasilianer Fabio Simplicio und Matteo Brighi. Sechs Minuten später entschärfte er mühelos einen Fernschuss von Simplicio.

Erst in der 75. Minute durfte Weltmeister Totti aufs Feld. Und die Präsenz des Publikumsliebling verlieh dem AS Rom neue Flügel: Ein Traumpass von Mirko Vucinic wurde von John Arne Riise verlängert und de Rossi traf zum 2:2. Ausgerechnet Totti sorgte per Elfmeter für die Entscheidung. Kraft hatte zuvor Borriello gefoult.

AS Rom: Julio Sergio - Cassetti, Mexès, Nicolás Burdisso, Riise - Greco (46. Simplicio), De Rossi, Brighi (75. Totti) - Ménez - Borriello, Vucinic (82. Pizarro)

Bayern München: Kraft - Lahm, van Buyten, Demichelis, Pranjic - Timoschtschuk, Ottl - Müller (73. Contento), Kroos, Ribéry (77. Altintop) - Gomez

Schiedsrichter: Undiano (Spanien) - Zuschauer: 48 000

Tore: 0:1 Gomez (34.), 0:2 Gomez (39.), 1:2 Borriello (49.), 2:2 De Rossi (81.), 3:2 Totti (84./Foulelfmeter)

Gelbe Karten: De Rossi, Greco, Mexès, Ménez / Kraft, Kroos

Beste Spieler: Borriello, Ménez / Kraft, Gomez