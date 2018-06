FC Bayern München - 1. FC Nürnberg 3:0

Bayern München klettert in der Tabelle weiter nach oben und hat die Champions-League-Plätze wieder in Sichtweite. Durch den Sieg im 181. bayerisch-fränkischen Derby rückte der deutsche Rekordmeister immerhin auf Platz sechs vor. Vor 69.000 Zuschauern trafen Gomez mit seinen Saisontoren sechs und sieben und Kapitän Philipp Lahm mit einem

verwandelten Foulelfmeter für die souveränen Münchner. Gomez vergab in der 87. Minute mit einem verschossenen Foulelfmeter sogar noch einen höheren Sieg. Die Bayern blieben im achten Pflichtspiel in Folge ungeschlagen und feierten zudem zwei wichtige Comebacks. Erstmals seit knapp einem Jahr lief Breno wieder auf - und der erste Einsatz des Franzosen Franck Ribéry seit dem 21. September sorgte sogar für Szenenapplaus auf der Tribüne.



Nach dem 2:0 von Spitzenreiter Dortmund gegen den HSV waren die Münchner zum Siegen verdammt. Und dementsprechend engagiert begann das Starensemble von Trainer Louis van Gaal, der zum dritten Mal nacheinander der gleichen Startelf vertraute. Auf der Bank saßen die wiedergenesenen Franck Ribéry, Mark van Bommel, Breno und WM-Torschützenkönig Thomas Müller.

Mit geschicktem Positionsspiel und phasenweise schnellem Passspiel kamen die Münchner vor das Nürnberger Tor; gleich beim ersten gelungenen Angriff ging der Ball ins Tor. Gomez verwertete einen sehenswerten Doppelpass zwischen Danijel Pranjic und Toni Kroos zu seinem zehnten Tor in den letzten acht Pflichtspielen. Für den Linksverteidiger Pranjic war es bereits der fünfte Assist in dieser Saison.



Mut- und harmlos fanden die Franken gegen die kluge Raumaufteilung des Favoriten kein Mittel. Von einer aggressiven Zweikampfführung war nichts zu sehen. Die viel gelobten Mehmet Ekici, Ilkay Gündogan und Julian Schieber blieben blass. Immer wieder griffen die Gastgeber gefährlich über das linke Duo Pranjic und Kroos an. Mit einen Kopfball von Martin Demichelis (24.) und einem Freistoß von Hamit Altintop (43.) hätten die Bayern auf 2:0 erhöhen können – aber richtig zwingend war der souveräne Rekordmeister vor der Pause nicht. Nürnberg tauchte in der 37. Minute erstmals vor dem Bayern-Tor auf, doch Jens Hegeler hämmerte den Ball zwei Meter drüber.



"Sie spielen ganz ordentlich. Sie kontrollieren das Spiel, aber es ist nichts Hochklassiges", analysierte Bayerns Ehrenpräsident Franz Beckenbauer in der Pause. Dafür ging es auf dem Weg in die Kabine umso aufregender zu. Bayerns Feingeist Bastian Schweinsteiger und Club-Verteidiger Javier Pinola gifteten sich an, und ähnlich intensiv ging es im zweiten Durchgang weiter.

Mit dem Anpfiff zur zweiten Hälfte war die Nürnberger Selbstfindungsphase vorbei. Schieber verpasste zweimal nur knapp den Ausgleich (53./54.) für den Gast aus Franken.



Mitten in dieses Zwischenhoch schlugen die Bayern eiskalt zu. Der Club-Torhüter Raphael Schäfer konnte Gomez nur noch per Foul bremsen – den fälligen Elfmeter verwandelte Lahm in seinem 150. Bundesliga-Spiel zum 2:0 (57.). Die Nürnberger blieben dennoch dran. Pinolas Schuss berührte den Außenpfosten (61.), die Partie war jetzt um eine Klasse besser als vor der Halbzeit.



Nach Ribérys umjubelter Einwechslung hätte der Superstar beinahe bei seiner ersten Aktion das 3:0 vorgelegt. Seine weiche Hereingabe konnte der ebenfalls eingewechselte Müller jedoch nicht nutzen. Gomez machte es vier Minuten besser. Drei Minuten vor dem Ende vergab er sogar noch den höchsten Saisonsieg. Nach einem schönen Pass von Ribéry wurde Müller von Pinola gelegt, doch Gomez schoss den Elfer in den Nachthimmel.

Bayern München: Butt - Lahm, van Buyten, Demichelis (46. Breno), Pranjic - Timoschtschuk, Ottl - Altintop (56. Müller), Schweinsteiger, Kroos (70. Ribéry) - Gomez

1. FC Nürnberg: Schäfer - Judt, Nilsson, Wolf, Pinola - Simons - Ekici (74. Mak), Gündogan, Hegeler (46. Frantz), Eigler (79. Cohen) - Schieber



Schiedsrichter: Kinhöfer (Herne)

Zuschauer: 69.000 (ausverkauft)

Tore: 1:0 Gomez (10.), 2:0 Lahm (57./Foulelfmeter), 3:0 Gomez (75.)

Besonderes Vorkommnis: Gomez (Bayern München) verschießt Foulelfmeter (87.)

Gelbe Karten: Pranjic (2) / Schäfer (2)

Beste Spieler: Pranjic, Gomez / Schäfer