Die Stimmung war super, wieder einmal. Mächtige Paukenschläge, rhythmisches Klatschen, "Ha-ho-he-Hertha-BSC". So wie es sich jeder Fußballfan wünscht und hören möchte. Dabei war das Olympiastadion nicht einmal halb gefüllt. Doch die Soundkulisse stimmte.

Das Problem: Die Gesänge kamen nicht aus der Kurve, sondern aus dem Kasten. Genauer gesagt aus den 19 Lautsprechern, die im Stadion unter dem Dach hängen, und im halb leeren Rund kräftigen Widerhall fanden. Auch im Gästeblock. Die 500 mitgereisten Aachener Fans kamen akustisch kaum gegen die elektrische Übermacht an. Der Vorfall im Heimspiel gegen Aachen vor einem Monat sei "eine technische Panne" gewesen, sagt Thomas Herrich, Mitglied der Hertha-Geschäftsleitung und zuständig für die Abläufe im Olympiastadion. "Ein Techniker hat da ein Kabel falsch eingestöpselt." Im November 2005 waren im Heimspiel gegen Mönchengladbach schon einmal die Gesänge im Olympiastadion aus den Boxen gekommen, auch damals handelte es sich offiziell um eine Panne. Ein ehemaliger Tontechniker im Olympiastadion bestritt dies und sagte, schon früher sei die Kurve künstlich verstärkt worden. Das brachte Hertha viel Häme ein. Hatte man es wirklich nötig, die eigenen Fans hochzupegeln?

Auch in anderen Stadien soll dies schon vorgekommen sein. In Internetforen beschweren sich Fans, dass in Leverkusen, Dortmund, München oder Nürnberg in den letzten Jahren angeblich künstlich nachgeholfen wurde. Nachzuweisen ist so etwas im Nachhinein schwer, verboten ist es definitiv. Laut Spielordnung der Deutschen Fußball-Liga (DFL) darf die Beschallungsanlage während des Spiels "ausschließlich zum Zwecke der Bekanntgabe wesentlicher spielbezogener Informationen für die Stadionbesucher, zum Beispiel Ein- und Auswechslungen, genutzt werden". Dass die spielbezogenen Informationen lautstark von Sponsoren präsentiert werden, ist hingegen nicht verboten.

"Sieht man die Lautstärke der Fanblöcke als Wettstreit an, dann ist das Beschiss", sagt Philipp Markhardt vom Fanverband "Pro Fans". Auch beim Hamburger SV hätten die Fans vor einigen Jahren das Gefühl gehabt, künstlich verstärkt worden zu sein. Nach einer Beschwerde beim Verein kam dies aber nie wieder vor. Markhardt sagt: "Sei es der naive Gedanke vom Verein, den eigenen Fans etwas Gutes zu tun, oder das Kalkül, den Gästeblock zu übertönen – die Fans wollen das nicht."

Sollten wirklich Fangesänge in Stadien künstlich mit Absicht verstärkt werden, wäre das eine feine Ironie des modernen Fußballs: Schließlich leiden die Sprechchöre unter dem lautstarken Rahmen- und Werbeprogramm, das den Kurven das Singen erschwert. Und unter Zuschauern, die mehr des Events wegen ins Stadion kommen als zum Selbersingen. Doch ohne Fangesänge, -geklatsche und -getrommel gibt es keine Atmosphäre.

Die oft gepriesenen neuen Stadien haben mit ihren modernen Soundanlagen in den letzten Jahren enorme Möglichkeiten geschaffen, künstlich Atmosphäre zu kreieren. Zuweilen mündet das eher in akustischer Umweltverschmutzung.

Überraschend selten wird über die Geräuschkultur der Bundesliga diskutiert. Dabei schätzen Experten die durchschnittliche Lärmbelastung im Fußballstadion auf 105 Dezibel, das ist in etwa so laut wie ein Presslufthammer oder eine Motorsäge. An Arbeitsplätzen muss ab 85 Dezibel Schallschutz getragen werden. Das Wenigste dieser Klangkulisse besteht mittlerweile aus Gesängen und Getrommel, dafür gibt es Musik, Werbung und Showprogramm. Nicht nur vor dem Spiel und in der Halbzeitpause, sondern auch oft, während der Ball rollt.

In dem Wirtschaftslehrbuch "Zielorientiertes Management von Fußballunternehmen" werden nützliche "Rahmenprogrammelemente" aufgezählt. Dort listen die Autoren zum Beispiel die "Veranstaltung fußballaffiner Aktionen auf dem Spielfeld wie zum Beispiel 1000-Euro-Schuss" oder die "Verlosung von Merchandising-Artikeln" auf, aber auch die "dezente Verstärkung der Fangesänge über die Stadionanlage zur Unterstützung der Stadionatmosphäre (Fallbeispiele: Bayer 04 Leverkusen, Hertha BSC Berlin)". Mit solchen Maßnahmen "können an sportlichen Höhepunkten arme Begegnungen kompensatorisch mit Spannung, Abwechslung und nachhaltigen Erlebnismomenten versehen werden. Alle ausgeführten Ansatzpunkte stellen für den Besucher direkte Klubmarkenerlebnisse dar".

Der Zwischenfall bei Hertha konnte sich deshalb ereignen, weil in den Fanblöcken Richtmikrofone angebracht sind. Sie nehmen die Fangesänge auf und bringen Stadionatmosphäre in den Innenraum und die Vip-Logen; durch die Glaswände wäre sonst nichts zu hören. Gegen Aachen war der Ton aber im ganzen Stadion hörbar.