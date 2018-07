Wer spielt wann gegen wen?

Borussia Dortmund – Hamburger SV (Freitag, 20:30 Uhr)

Werder Bremen – Eintracht Frankfurt

VfL Wolfsburg – FC Schalke 04

1. FC Köln – Borussia Mönchengladbach

1. FC Kaiserslautern – VfB Stuttgart

FC St. Pauli – Bayer Leverkusen (Samstag, 15:30 Uhr)

1. FSV Mainz 05 – Hannover 96 (Samstag, 18:30 Uhr)

1899 Hoffenheim – SC Freiburg (Sonntag, 15:30 Uhr)

Bayern München – 1. FC Nürnberg (Sonntag, 17:30 Uhr)

Welches Spiel dürfen Sie auf keinen Fall verpassen?

Erlauben Sie sich in diesen Novembertagen mal was ganz Verrücktes. Tee kochen, Rum dazu, Kuscheldecke, Couch und dann schauen Sie gleich zwei Spiele an einem Wochenende. Am Freitagabend: Dortmunder im eigenen Stadion gegen den HSV. "Was im Moment abläuft, ist der Wahnsinn", sagt Mats Hummels zu dem, was der BVB derzeit spielt. Unser Tipp: Es wird ein wahnsinnig gutes Spiel, aber der HSV gewinnt knapp gegen den Tabellenführer. Wenn die Teekanne danach leer sein sollte, kochen Sie nach, unbedingt. Sonntagabend: München gegen Nürnberg, Derby, Bayern gegen Franken. Laut offizieller Bundesligatabelle gehen die Nürnberger als Favorit ins Spiel. Ja, so weit ist es gekommen, würde Uli Hoeneß wohl wettern, wenn er mit Louis van Gaal Tee trinken müsste. Aber: "Wenn man genau hinschaut, sind die Bayern doch nur drei Punkte vom dritten Platz entfernt." Das hat vor dem Derby ein gewisser Hans Meyer analysiert, Fußballtiefenversteher, Hobbygärtner und ehemaliger Nürnberger Trainer.

Welches Spiel können Sie mit gutem Gewissen verpassen?



Bremen gegen Eintracht Frankfurt. Alle Jahre wieder das Gleiche mit den Fischköppen (so eine inoffizielle Bezeichnung für die Norddeutschen). Entweder verlieren die Bremer wieder mit 6:0. Oder die Bremer gewinnen mal wieder mit 6:0. Das kann man auf die Dauer sehenswert finden, muss man aber nicht.

Wer steht im Blickpunkt?

Vor gut einem Monat war Mario Gomez noch der Doofe, der, der gut spielt, aber gute Chancen vergibt. Chancentod, Blindgänger, Gurke nennen Fußballfans so was. Es gab Gerüchte, dass er gegen den Wolfsburger Edin Dzeko eingetauscht werden soll. Doch einige Tore später ist der Stürmer Münchens wichtigster Mann. Der Verletzte Miroslav Klose schaut zu, wie Gomez trifft. Und der Langzeitverletzte Ivica Olic soll nun – unbestätigten Gerüchten zufolge – in der Winterpause gegen Edin Dzeko eingetauscht werden. Besonders im Blickpunkt steht Mario Gomez allerdings, weil die Bunte ein acht Monate altes unautorisiertes Interview mit ihm in dieser Woche veröffentlichte. "Gomez fordert zum Outing auf", lautete die Meldung zu Gomez Aussagen. Der war ob des gigantischen Medienechos etwas verunsichert, steht aber zu seinen Worten. Mutig, richtig und ganz und gar nicht doof.

Worüber werden nach dem Spieltag alle reden?