Wer spielte wie gegen wen?

FC Schalke 04 – FC St. Pauli 3:0

Hamburger SV – 1899 Hoffenheim 2:1

1. FC Nürnberg – 1. FC Köln 3:1

Eintracht Frankfurt – VfL Wolfsburg 3:1

Borussia Mönchengladbach – Bayern München 3:3

SC Freiburg – FSV Mainz 05 1:0

Hannover 96 – Borussia Dortmund 0:4

Bayer Leverkusen – 1. FC Kaiserslautern 3:1

VfB Stuttgart – Werder Bremen 6:0

Welches Spiel durften Sie auf keinen Fall verpassen?

Gladbach gegen Bayern . Sechs Tore, ein verschlampter Elfmeter, und ein Trainer, der seine Mannschaft erst lobt und dann zusammenstaucht. Über mangelnden Unterhaltungswert des FC Bayern kann sich die Liga derzeit nicht beschweren. Vorbei die Zeiten, in denen die drögen Magath und Hitzfeld von Sieg zu Sieg eilten und so viel Glamour wie eine vertrocknete Brezel versprühten. Ein schussliger Elfmeter an den Pfosten und verträumte 15 Minuten nach Wiederanpfiff drehten ein schon gewonnen geglaubtes Spiel. Plötzlich führte Gladbach, plötzlich war da Spannung, obwohl van Gaal zur Pause in der Kabine noch den besten Bayern-Auftritt dieser Saison gelobt hatte. So musste der Kapitän persönlich ran. Unter der Woche gab Philipp Lahm bekannt, seinen Vertrag um vier weitere Jahre zu verlängern. Dafür wird ihm der FC Bayern etwa neun Millionen Euro pro Spielzeit aufs Girokonto überweisen. Lahm sah sich also in der Bringschuld und fand sich unverhofft im gegnerischen Strafraum wieder, in dem er eine seiner bislang vernachlässigten Stärken ausspielen konnte: Den Torabschluss. Gegen Costa Rica 2006, gegen die Türkei 2008 und gegen Mönchengladbach 2010 überzeugte der Angreifer Lahm durch a) die richtige Entscheidung, b) gutes Timing und c) eine perfekte Schusstechnik. Schweinsteiger hat van Gaal schon umgepolt, mal schauen, wann Philipp Lahm als Stürmer aufläuft.

Welches Spiel konnten Sie mit gutem Gewissen verpassen?

Freiburg gegen Mainz. Es war ein ereignisreiches Bundesliga-Wochenende. Am wenigsten Spektakuläres trug sich in Freiburg zu. Das Spiel war zwar schnell und durchaus nett anzusehen. Da aber sowohl der Freiburger Trainer Dutt als auch Thomas Tuchel aus Mainz mit dem Taktiklehrbuch unterm Kopfkissen schlafen, gab es nichts Überraschendes. So presste mal die eine Mannschaft, mal die andere, am Ende haben sie sich irgendwie totgepresst, Torgelegenheiten gab es jedenfalls keine. Letztlich entschied ein Elfmeter das Spiel, und alle Beteiligten waren froh, in einer Woche nicht schon wieder auf den nächsten Taktikstreber zu treffen.

Wer stand im Blickpunkt?

Der Bremer Torwart Tim Wiese war gerade erst wieder gesundet. Gut möglich, dass er sich nach diesem Spiel flugs beim Arzt seines Vertrauens einen neuen Krankenschein holt. Denn was die Bremer Abwehr vor ihm unter Mithilfe ihrer Vordermänner tat, hatte mit abwehren nicht allzu viel zu tun. Sechs Mal trafen die Stuttgarter, richtig schwierig war es eigentlich nie . Vor allem Bremens Neuzugang Mikael Silvestre, der schon seit Wochen in der Kritik steht, tat sich erneut als größter anzunehmender Unsicherheitsfaktor hervor. In Bremen fragen sie sich schon, ob dieser Silvestre, immerhin fünffacher englischer Meister und Champions-League-Sieger, in Wahrheit vielleicht seinen tapsigen, fahrigen, scheuen, bummligen Zwillingsbruder geschickt hat.