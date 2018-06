VfB Stuttgart – Bayern München 3:6

Der FC Bayern geht mit dem erhofften Erfolg in die Weihnachtsferien und hat zugleich dem wacker kämpfenden VfB Stuttgart die Festtagslaune endgültig verdorben. Die Münchner fügten den Schwaben im zweiten Südschlager innerhalb von drei Tagen die nächste schmerzhafte Niederlage zu. Das Ergebnis klingt deutlich, doch es war ein sehr enges Spiel mit einem glücklichen, fast zufälligen Gewinner.

Immerhin versöhnte das in der Bundesliga abgeschlagene Stuttgarter Team des neuen Trainers Bruno Labbadia in diesem packenden Spiel die Anhänger. Denn die Stimmung war völlig anders, als noch bei der 3:5-Niederlage der Stuttgarter am Sonntag. Diesmal unterstützten die VfB-Fans ihr Team. "Positiv ist, dass wir das Publikum wieder mitgenommen haben. Aber wir machen zu viele Fehler, das müssen wir abstellen", sagte Labbadia.

Andreas Ottl (6.), Mario Gomez (8.), der erstmals seit drei Monaten wieder treffende Miroslav Klose (52./86.), Thomas Müller (81.) und Franck Ribery (90.+4) erzielten in der hart umkämpften Partie die Bayern-Tore. Pawel Pogrebnyak (32./45+1) mit seinem Doppelschlag und Matthieu Delpierre (77.) hatten vor 40.500 Zuschauern in der ausverkauften Stuttgarter Arena zwei Mal für den zwischenzeitlichen Stuttgarter Ausgleich gesorgt.

"Wir spielen sehr gut die ersten dreißig Minuten, sind überlegen und dominant. Und dann passieren Fehler", haderte Bayern-Trainer Louis van Gaal. In der Pause forderte er von seinem Team: "Wir müssen vergessen, was passiert ist, wir müssen wieder Männer werden und spielen. Es war ein sehr schönes Spiel für das Publikum", sagte der Bayern-Coach.

Nach Gelb-Rot für Khalid Boulahrouz waren die Stuttgarter dann gut zwanzig Minuten in Unterzahl. Trotzdem durften sie noch einmal hoffen: Den in der 73. Minute an Cacau selbst verschuldeten Foulelfmeter hielt Bayern-Torhüter Jörg Butt noch, ehe ausgerechnet Matthieu Delpierre (77.) zum 3:3 traf. In der 87. Minute musste Kapitän Delpierre mit Gelb-Rot ebenfalls vom Platz.

Wie vor drei Tagen sahen die Stuttgarter schon nach acht Minuten zunächst aus, wie die sicheren Verlierer. Müller flankte völlig unbedrängt von der linken Seite, Gomez stand erneut goldrichtig und traf zum vierten Mal gegen seinen Ex-Verein. Zwei Minuten zuvor hatte Ribery quer auf Ottl gespielt. Der zog aus bald dreißig Metern ab und knallte den Ball mit Urgewalt in den Torwinkel. Da auch Bastian Schweinsteiger nach überstandener Grippe wieder dabei war, schien alles gelaufen.

Zwei Bayern-Fehler hatten die Schwaben zurück ins Spiel gebracht. Der bis dahin starke Ottl unterlief nach knapp einer halben Stunde den Ball, den Harnik in die Mitte gepasst hatte. Pogrebnyak war schneller als Timoschtschuk und traf aus fünf Metern. Kurz vor dem Pausenpfiff war es wieder der Russe Pogrebnyak, der erfolgreich war. Diesmal ließ er Butt aus zwölf Metern keine Chance und wieder war ein Fehler von Timoschtschuk vorausgegangen.

Der VfB war nach dem Wechsel auf einem guten Weg, Nationalstürmer Cacau vergab knapp – doch dann unterliefen Abwehrspieler Delpierre ein Riesenpatzer. Der nach dreißig Minuten für Gomez eingewechselte Klose nutzte seine Chance. Beinahe hätte die Stuttgarter ein neuerliches Comeback geschafft. Butt stoppte Cacau, der am Sonntag zweimal erfolgreiche Harnik hämmerte den Ball im Nachsetzen an die Latte.

Den erneuten Führungstreffer bereitete Ribéry vor, er suchte und flankte zu Müller, der aus elf Metern VfB-Keeper Sven Ulreich keine Chance mehr ließ. Kloses zweiter Treffer und Riberys Tor waren die Zugabe in einem packenden Pokalfight.

VfB Stuttgart: Ulreich - Boulahrouz, Tasci, Delpierre, Molinaro (35. Kuzmanovic) - Träsch, Gentner (89. Bicakcic) - Harnik, Boka - Cacau, Pogrebnjak

Bayern München: Butt - Lahm, Breno, Timoschtschuk, Pranjic - van Bommel (54. van Buyten), Ottl - Müller, Schweinsteiger, Ribéry - Gomez (30. Klose)

Schiedsrichter: Meyer (Burgdorf)

Zuschauer: 40.500 (ausverkauft)

Tore: 0:1 Ottl (6.), 0:2 Gomez (8.), 1:2 Pogrebnjak (32.), 2:2 Pogrebnjak (45.+1), 2:3 Klose (52.), 3:3 Delpierre (77.), 3:4 Müller (81.), 3:5 Klose (86.), 3:6 Ribéry (90.+4)

Besonderes Vorkommnis: Gentner (VfB Stuttgart) scheitert mit Foulelfmeter an Butt (73.)

Gelbe Karten: Boka / Timoschtschuk

Gelb-Rote Karten: Boulahrouz (67./wiederholtes Foulspiel), Delpierre (87./wiederholtes Foulspiel) / -

Beste Spieler: Boka, Pogrebnjak / Müller, Ribéry