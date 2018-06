Wer spielte wie gegen wen?

FC St. Pauli – 1. FC Kaiserslautern 1:0

VfB Stuttgart – 1899 Hoffenheim 1:1

VfL Wolfsburg – Werder Bremen 0:0

Eintracht Frankfurt – 1. FSV Mainz 05 2:1

Borussia M'gladbach – Hannover 96 1:2

SC Freiburg - Hamburger SV 1:0

FC Schalke 04 – Bayern München 2:0

Bayer Leverkusen – 1. FC Köln 3:2

1. FC Nürnberg – Borussia Dortmund 0:2

Welches Spiel durften Sie auf keinen Fall verpassen?

Manuel Neuer sieht man nicht so leicht an, wie alt er wirklich ist. Seine Worte klingen locker, seine Hände sind zart wie groß und sein Gesicht lächelt immer. Würde man ihn nicht in einem Fußballstadion vor 60.000 Zuschauern auf der Torlinie sehen, könnte man meinen, er sei dieser etwas Vorlaute von nebenan. Der, der neben einem Apfel auch noch Kirschen aus Nachbars Garten klaut und dabei so grinst, als sei dennoch alles gut. Am Samstagabend klaute er kein Obst. Er stahl allen die Show und dem großen mächtigen FC Bayern die Aussicht auf geruhsame Weihnachten. Im Spitzen-Spannungsspiel waren es die Münchner, die schneller kombinierten. Der Deutsche Meister spielte besser. Kroos, Gomez, Schweinsteiger – sie droschen, schlenzten, schossen auf das Tor des FC-Magath. Manuel Neuer hielt jeden Ball. Und nachdem Schalkes Jurado nach fast 60 Minuten das 1:0 erzielt hatte, erlosch die Kraft des FC Bayern. "Weltklasse" bezeichnete Felix Magath die Neuer-Show. Der 24- Jährige lächelte und sagte: "Ich bin noch nicht auf dem Top-Level angekommen."

Welches Spiel konnten Sie mit gutem Gewissen verpassen?

Chancenarm, gemächlich, strukturlos, einfallslos, brotlos. Wenn schon das Fachorgan Kicker solche Worte für ein Fußballspiel wählt, haben es alle richtig gemacht, die sich die Partie St. Pauli gegen Kaiserslautern erspart haben. Auch die Pauli-Spieler Carlos Zambrano und Charles Takyi werden so etwas befürchtet haben. Weil sie vor dem Spiel auf dem Kiez einen Trinken waren, schmiss sie ihr Trainer Holger Stanislawski aus dem Kader. Glück gehabt.

Wer stand im Blickpunkt?

"Ich habe mich in meinem Leben noch nie mit Titelkämpfen beschäftigen müssen", sagte Jürgen Klopp nach dem Sieg in Nürnberg. Wie fast immer wirkte er dabei so dynamisch wie seine Mannschaft jung ist. 22,2 Jahre war sein Team am Sonntag im Durchschnitt alt. So jung wie noch keine Bundesligamannschaft zuvor. Und so erfolgreich, wie noch kein Bundesligateam zuvor: Während die Alpha-Trainer der vorigen Generation, Magath und van Gaal, sich mit dem Sachverhalt des Nichtabstiegskampfes auseinandersetzen müssen, hat der Dortmunder Trainer den Klassenerhalt noch vor dem Nikolaustag geschafft.

Worüber reden nach dem Spieltag alle?