Dem FC Bayern München bietet sich gleich im Achtelfinale der Champions League die Chance, sich für die Finalniederlage aus dem Vorjahr zu revanchieren. Der deutsche Rekordmeister trifft in der Neuauflage des Endspiels der Vorsaison auf Inter Mailand.

Der FC Schalke 04 bekommt es im Kampf um den Einzug ins Viertelfinale mit dem FC Valencia zu tun. Das ergab die Auslosung der ersten K.o.-Runde durch die Europäische Fußball-Union (Uefa).

Beide deutsche Vereine dürfen als Gruppensieger ihre Hinrunden-Partien im Februar 2011 zunächst auswärts antreten. Die Rückspiele finden im März statt.

Am 22. Mai 2010 in Madrid besiegte Inter Mailand mit dem damaligen Trainer José Mourinho den FC Bayern mit 2:0. Nach dem Weggang ihres Startrainers zu Real Madrid haben die Mailänder in dieser Spielzeit jedoch Probleme. Der Meister und Pokalsieger muss sich im Augenblick mit dem siebten Platz in der heimischen Serie A begnügen. Die Italiener haben die Gruppe A hinter Tottenham Hotspur auf dem zweiten Rang abgeschlossen.

"Wir alle trauern der großen Chance vom verlorenen Finale in Madrid noch immer ein wenig nach. Jetzt können wir das in zwei Spielen gegen Inter wieder zurechtrücken. Ich freue mich auf dieses Duell", sagt der Sportdirektor der Bayern, Christian Nerlinger.

Wie der FC Bayern trifft auch der FC Schalke auf einen alten Bekannten. Im Gegensatz zu den Bayern haben sie an den FC Valencia jedoch überwiegend positive Erinnerungen. Auf dem Weg zum Triumph im Uefa-Cup 1997 hatten sie es im Viertelfinale (2:0/1:1) mit dem spanischen Erstligisten zu tun. Zudem trafen beide Teams in der Gruppenphase der Champions League 2007/2008 (0:1/0:0) aufeinander. Valencia wurde in der Gruppe C hinter Manchester United Zweiter.

In der Europa-League trifft der VfB Stuttgart auf Benfica Lissabon. Bayer Leverkusen spielt gegen das ukrainische Team von Metalist Charkow.

Alle Achtelfinale-Partien (Hinspiele 15./16. und 22./23. Feb., Rückspiele 8./9. und 15./16. März):

FC Arsenal – FC Barcelona

Olympique Marseille – Manchester United

FC Kopenhagen – FC Chelsea

AS Rom – Schachtjor Donezk

AC Mailand – Tottenham Hotspur

FC Valencia – FC Schalke 04

Inter Mailand – Bayern München

Olympique Lyon – Real Madrid

Alle Partien des Sechszehntelfinales in der Europa League (Hinspiele 17. Feb., Rückspiele 24. Feb.):

SSC Neapel – FC Villarreal

Glasgow Rangers – Sporting Lissabon

Sparta Prag – FC Liverpool

RSC Anderlecht – Ajax Amsterdam

Lech Posen – Sporting Braga

Besiktas Istanbul – Dynamo Kiew

FC Basel – Spartak Moskau

Young Boys Bern – Zenit St. Petersburg

Aris Saloniki – Manchester City

PAOK Saloniki – ZSKA Moskau

FC Sevilla – FC Porto

Rubin Kasan – Twente Enschede

OSC Lille – PSV Eindhoven

Benfica Lissabon – VfB Stuttgart

BATE Borissow – Paris St. Germain

Metalist Charkow – Bayer Leverkusen