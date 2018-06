Wer spielte wie gegen wen?

Borussia Mönchengladbach – Hamburger SV 1:2

FC Schalke 04 – 1. FC Köln 3:0

Werder Bremen – 1. FC Kaiserslautern 1:2

VfL Wolfsburg – 1899 Hoffenheim 2:2

Eintracht Frankfurt – Borussia Dortmund 1:0

1. FC Nürnberg – Hannover 96 3:1

FC St. Pauli – FSV Mainz 05 2:4

Bayer Leverkusen – SC Freiburg 2:2

VfB Stuttgart – Bayern München 3:5



Welches Spiel durften Sie auf keinen Fall verpassen?

Stuttgart gegen Bayern. Ein Spiel, in dem vieles, fast alles drin war. Schöne Tore (0:3), Tore zum Abwinken (1:4) und Tore, die eher an eine Comedy-Nummer als die Arbeit professioneller Abwehrspieler erinnern (1:5). Außerdem dabei: Die vergnügte Rückkehr eines Stürmers an seinen alten Arbeitsplatz (Mario Gomez, drei Tore). Ein selten missglückter Einstand eines Trainers (Bruno Labbadia: "Die Mannschaft hat gefightet, nie aufgegeben"). Sowie die bizarren Versuche eines Vereinspräsidenten, mittels Megafon und Plattitüden eine erzürnte Menge zu beruhigen (Erwin Staudt: "Liebe VfB-Fans! Die Situation ist schlecht, wir hätten uns das auch anders vorgestellt! Aber es hilft uns jetzt überhaupt nicht weiter!"). Beim FC Bayern dagegen sieht man sich nach dem Ausrutscher (im Wortsinn, siehe unten) der Leverkusener mehr denn je als gewichtigster Dortmund-Verfolger.

Welches Spiel konnten Sie mit gutem Gewissen verpassen?

Wolfsburg gegen Hoffenheim. Allein die Ansetzung lässt viele Traditionalisten schon vor dem Anpfiff erschaudern. Doch gab es Zeiten, in denen überdurchschnittliche sportliche Darbietungen der beiden Plastikclubs mangelndes fußballkulturelles Flair kurz vergessen ließen. Bei den Hoffenheimern passierte dies in der Hinrunde 2008/2009, bei den Wolfsburgern in der folgenden Rückrunde. Mehr oder weniger zwei Jahre später gleicht sich die Leistung auf dem Platz der Attraktivität des Umfelds an. Beide Vereine umschließen auf Platz 8 und 13 das graue Mittelfeld der Liga. Immerhin, die Hoffenheimer spielen einen passablen Fußball und hätten auch das Duell in Wolfsburg klar für sich entschieden, hätten sie mit dem verletzten Luiz Gustavo nicht auch die Spielfreude ausgewechselt. In Wolfsburg dagegen erkennt man, dass zwar auch lustlose Stürmer Tore schießen (Dzeko: zehn). Dass lust- und konzeptloses Aufbauspiel aber mit nur vier Siegen bestraft wird. Nur Stuttgart und Mönchengladbach, die beiden Letztplazierten, gewannen seltener.

Wer stand im Blickpunkt?

Theofanis Gekas. Nach dem letzten Spiel der Hinrunde zogen sie dem griechischen Stürmer eine dieser schmucklosen, roten Zipfelmützen über den Kopf, die man auf jedem Weihnachtsmarkt für kleines Geld erwerben kann. So wirkte Gekas eher nicht wie ein ernstzunehmender Weihnachtsmann. Der Torjäger erinnerte an einen Kalikanzari. So nennt man in Griechenland die fiesen, kleinen Kobolde, die pünktlich zu Weihnachten durch den Kamin gerutscht kommen, und den Griechen nach Herzenslust das Leben schwermachen. Sie zerquetschen den Kuchen, binden Pferden die Schwänze zusammen und klauen Süßigkeiten. Von seinen Marzipankartoffeln hätte Dortmunds Trainer Jürgen Klopp sicher etwas abgegeben, hätte Kobold Gekas doch nur sein Tor in Ruhe gelassen. So muss der BVB eines seiner seltenen Negativerlebnisse mit unter den Weihnachtsbaum und auf die Sylvesterparty nehmen. Nach einer solchen Erfolgsserie psychologisch problematisch. So wurde Gekas doch noch zum echten Weihnachtsmann, stellte er der Dortmunder Konkurrenz doch ein kleines Päckchen Zuversicht auf den Gabentisch.