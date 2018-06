Borussia Mönchengladbach - Bayer Leverkusen 1:3 (0:2)



Mit Rückkehrer Michael Ballack hat Bayer Leverkusen die Jagd auf den Spitzenreiter Borussia Dortmund wieder aufgenommen. Der Werksclub gewann verdient bei Schlusslicht Borussia Mönchengladbach und kehrte auf Tabellenplatz zwei zurück. Michal Kadlec und zweimal Gonzalo Castro sorgten vor 36.696 Zuschauern für den siebten Auswärtssieg der Leverkusener. Für die Gladbacher, die seit neun Monaten auf einen Heimerfolg warten, war der Treffer von Martin Stranzl zu wenig im Kampf gegen den dritten Abstieg aus der Liga.



Leverkusens Trainer Jupp Heynckes gab auch im zweiten Rückrundenspiel Ballacks Drängen zunächst nicht nach und ließ den wieder genesenen Nationalspieler 55 Minuten auf der Bank. Nach der ernüchternden 1:3-Pleite gegen Dortmund neun Tage zuvor war Bayer auf Wiedergutmachung aus, kam gegen die gut gestaffelte Gladbacher Abwehr aber zu Beginn zu keiner echten Torchance.



So wurden die Hausherren mutiger, Marco Reus sorgte mit einem Lattentreffer (24.) erstmals für Gefahr. Nur eine Minute später prüfte Sturm-Neuzugang Mike Hanke den Bayer-Schlussmann René Adler. Doch dann geriet der Tabellenletzte in Rückstand: Nach einem Foul von Stranzl an Castro setzte Kadlec den fälligen Freistoß ins rechte obere Toreck. "Ein Sonntagsschuss", befand Borussia-Sportdirektor Max Eberl in der Pause enttäuscht. "Dann merkt man, dass das Pflänzlein nicht so stark ist, wie wir gedacht haben", fügte er hinzu.



Denn nach dem unglücklichen Rückstand war der Aufwind vom 1:0-Sieg in Nürnberg bei den Gladbachern vergessen, prompt legten die Gäste nach. Fast mit dem Pausenpfiff erhöhte der völlig freistehende Castro nach einer Flanke von Arturo Vidal aus nächster Nähe per Kopf auf 2:0.



Hatten die Borussen nach dem spektakulären 6:3 in der Hinrunde und dem Pokal-Erfolg im Elfmeterschießen zuvor noch auf den dritten Sieg gegen die Leverkusener in dieser Saison gehofft, folgte bald der nächste Rückschlag. Zwölf Minuten nach Wiederbeginn musste der Offensivmann Igor de Camargo verletzt vom Platz getragen werden.



Kurz zuvor - um 16.42 Uhr - war Bayer-Star Ballack nach 134 Tagen Pause auf den Bundesliga-Rasen zurückgekehrt, eingewechselt für den angeschlagenen Sidney Sam. Mit einer schönen Torschuss-Vorlage für Renato Augusto gab der 34-Jährige seinen Einstand. Dann aber musste sein Team kurz zittern. Stranzl erzielte mit einem herrlichen Schuss aus spitzem Winkel das Anschlusstor.



Die Leverkusener wirkten kurz angeknockt. Nach einem Freistoß von Havard Nordtveit hatten die Gastgeber im Getümmel vor Adlers Tor sogar die dicke Chance zum Ausgleich (73.). Aber schon im direkten Konter nach einem Befreiungsschlag von Ballack machte die clevere Elf von Trainer Heynckes alles klar. Wieder wurde Castro perfekt von Vidal bedient und hob den Ball cool über den herausstürzenden Borussia-Keeper Christofer Heimeroth zum 3:1 ins Tor. Mehr als ein weiterer Lattentreffer von Karim Matmour (86.) gelang den Gladbachern in der Schlussphase nicht.

Bor. Mönchengladbach: Heimeroth - Nordtveit, Stranzl, Dante, Daems - Marx (74. Herrmann), Neustädter (86. Bradley) - Reus, de Camargo (58. Matmour), Idrissou - Hanke

Bayer Leverkusen: Adler - Schwaab, Reinartz, Hyypiä, Kadlec - Vidal, Rolfes - Sam (56. Ballack), Renato Augusto, Castro (90.+4 Balitsch) - Kießling (74. Derdiyok)



Schiedsrichter: Meyer (Burgdorf)

Zuschauer: 36.696

Tore: 0:1 Kadlec (37.), 0:2 Castro (45.), 1:2 Stranzl (65.), 1:3 Castro (73.)

Gelbe Karten: Matmour (1) / Adler (2)

Beste Spieler: Reus, Stranzl / Reinartz, Castro