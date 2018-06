Wer spielte wie gegen wen?

Bayer Leverkusen – Hannover 96 2:0

Schalke 04 – TSG Hoffenheim 0:1

Werder Bremen – Bayern München 1:3

VfL Wolfsburg – Borussia Dortmund 0:3

1. FC Nürnberg – Hamburger SV 2:0

FC St. Pauli – 1. FC Köln 3:0

1. FC Kaiserslautern – FSV Mainz 05 0:1

VfB Stuttgart – SC Freiburg 0:1

Eintracht Frankfurt – Borussia Mönchengladbach 0:1

Welches Spiel durften Sie auf keinen Fall verpassen?

Gerechtigkeit ist eine Utopie. Im Fußball sowieso. Mit dem nötigen Glück oder dem Schiedsrichter auf der Seite gewinnt nicht das bessere, sondern das clevere Team ein Spiel. Am Sonntagnachmittag bildeten die Spieler des VfB Stuttgart nicht die bessere Mannschaft. Clever spielen sie schon lange nicht mehr. Die Freiburger dominierten in dem amüsierenden Spiel die erste Hälfte, nicht durch Kampf-Krampf-Fußball, sondern mittels vieler kurzer, präziser Pässe. Das 1:0 war vom eigenen Strafraum bis zum Siegtor eine mit Bewunderung anzusehende Ballkombination. Was die Spielanlage angeht, ist Freiburg das neue Dortmund. Aber wenn es um Gerechtigkeit geht, müsste der schöne Bruno ( nicht sexistisch gemeinter Spitzname des Stuttgarter Trainers ) lauter jammern. Gegen Freiburg übersah der Schiedsrichter einen Handelfmeter für den VfB. In der aktuellen Tabelle sehen die Stuttgarter auf dem vorletzten Tabellenplatz wie ein Absteiger aus. Ginge es jedoch gerecht zu, hätte Labbadias Team acht Punkte mehr erzielt und würde i n der wahren Tabelle vor Freiburg auf Platz 13 stehen.

Wie verlief das Topspiel?

Mit Beginn der Rückrunde schickt ZEIT ONLINE zu jedem Topspiel des Spieltages einen Twitter-Reporter ins Stadion. Die Partie Bremen gegen Bayern hat für uns Tobias Singer verfolgt.

zeitonlinesport Fan-Aktion am Weserstadion: Werderfans stehen Spalier für den Bremer Mannschaftsbus (ts) http://yfrog.com/h58idaprfsbuchhswj

zeitonlinesport Es werden übrigens noch Wetten angenommen, wann Gomez heute seinen Hattrick komplettiert. Ich tippe einfach mal: 43. Minute. Over/under? (ts)

zeitonlinesport Fritz ignoriert gleich mal geflissentlich Marko Marin und schießt frei vor dem Tor Kraft an. Kollektiver Schmerzensschrei im Stadion. (ts)

zeitonlinesportPer Mertesacker macht das 1:0 in bester Mittelstürmermanier (ist das ein Wort?) Sah nett aus. Schaaf jubelt gewohnt stoisch. (ts)

zeitonlinesport Erste Hälfte inkl. zwei Handyabstürzen, gefrorenen Fingern und ohne WLAN überstanden. So eine WM in Katar hat doch was ... (ts)

zeitonlinesport Werder bringt Trinks für Marin. Das ist der mit dem Freistoß aus dem U17-EM-Finale, der eine oder andere erinnert sich vielleicht. (ts)

zeitonlinesport Mertesacker auch vor dem eigenen Tor eiskalt. Eigentor zum 1:2. Der Rasen muss Schuld sein. (ts)

zeitonlinesport Aushilfsinnenverteidiger Frings springt geschmeidig unter dem Ball durch und Aushilfsstürmer Klose macht das 3:1 (ts)

zeitonlinesport Wiese verabschiedet sich mit einer eingesprungenen Grätschen-Pirouette gegen Müller und verschwindet gen Kabine. (ts)

zeitonlinesport Die Trainer lassen noch auf sich warten. Ich mach uns mal ein paar Schnittchen. #pk (ts) http://yfrog.com/hsi0aauj

zeitonlinesport Schaaf: "Man hat gesehen, dass die Mannschaft etwas verändern will, sich wehren will. Haben viele Dinge richtig gemacht." #pk (ts)

zeitonlinesport Frühe Schweinsteiger Auswechslung, weil er van Gaal gesagt hat, dass der Schiri ihm mit Platzverweis gedroht hat. #pk (ts)

zeitonlinesport @Fussballwurst Hier beim PK-Catering gibt's nur kaltes Buffet, keine Wurst.

zeitonlinesport Schaaf zur Wiese-Aktion: "Ich denke, er kommt zu spät, wollte aber etwas Gutes machen." #pk (ts)

zeitonlinesport Allofs Befragung dauerte länger als die PK. Er hätte gerne Robben, Müller und Schweinsteiger im Paket. Wer nicht?

zeitonlinesport Ich verabschiede mich mit einem aufgeschnappten Statement eines Bayernfans: Werder würde ich noch längst nicht abschreiben. Na dann! (ts)

Welches Spiel konnten Sie mit gutem Gewissen verpassen?

St. Pauli gegen Köln. Das Spiel war nicht nur gut, es war das beste der Hamburger in diesem Jahr. In der Torschussstatistik stand es am Ende 30:3 für den Stadtteilverein. Doch, nun mal ehrlich: Wie viele von den Pauli-Fans gehen denn schon wegen des Fußballs zum Fußball? Wenn Sie das Spiel verpasst hätten, pünktlich zum Abpfiff erschienen wären, hätten Sie auch alles richtig gemacht. Samstagabend nach dem Köln-Sieg – da war was los auf dem Kiez. Oder wie es der sympathisch-kantige Coach der Hamburger sagte: "Jetzt mal einen trinken". Bis zum nächsten Wochenende, Derby gegen den HSV .

Wer stand im Blickpunkt?

An dieser Stelle soll an den wohl zähesten Haudegen des deutschen Fußballs erinnert werden. Das vergangene Jahr des Michael Ballack verlief wie eine Fahrt von Leverkusen nach Salzgitter, Besuch einer 80er-Party und zurück, vieles wurde immer schlechter und wenig war schön anzusehen. Am Freitagabend stand er erstmals wieder ein ganzes Fußballspiel auf dem Platz. Richtig schön war das auch nicht anzusehen, aber wie der Michael Ballack aus Chemnitz eben ist, hat er sich durchgekämpft. Ein "phantastisches Fußballspiel" sei es nicht gewesen, sagte er danach. Naja, was zählt, sind doch eh die drei Punkte.