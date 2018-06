Ralf Rangnick ist nicht mehr Trainer des Fußball-Bundesligisten 1899 Hoffenheim. Der 52-Jährige und der Club gaben das Ende der viereinhalbjährigen Zusammenarbeit "in beiderseitigem Einvernehmen" bekannt. Nach intensiven Gesprächen seien beide Seiten zu der Überzeugung gekommen, "dass die Vorstellung des Cheftrainers und der Vereinsführung über die künftige sportliche und wirtschaftliche Entwicklung von 1899 auseinandergehen." Mit Rangnick geht auch Co-Trainer Peter Zeidler. Neuer Chefcoach bei den Kraichgauern wird der zweite bisherige Co-Trainer Marco Pezzaiuoli. Es ist der vierte Trainerwechsel in der laufenden Saison.

"Der einzigartige Erfolg des Durchmarsches in die erste Liga ist und bleibt eng mit dem Namen von Ralf Rangnick verbunden", sagte 1899-Mäzen Dietmar Hopp. Es sei durchaus verständlich, dass Rangnick nun "Herausforderungen in anderen Dimensionen" suche, die in Hoffenheim derzeit nicht zu erfüllen seien.

Rangnick blickte mit Stolz auf seine Tätigkeit in Hoffenheim zurück. "Die Zeit mit 1899 Hoffenheim war geprägt von großem sportlichen Erfolg und einer stetigen Weiterentwicklung der Mannschaft als auch der einzelnen Spieler", sagte der Trainer, der Hopp für ein stets "respekt- und vertrauensvolles Arbeitsverhältnis" dankte.

Dennoch hatten die beiden zuletzt im Konflikt miteinander gelegen. Rangnick zog mit der Trennung auch die Konsequenzen aus dem sofortigen Wechsel von Mittelfeldspieler Luiz Gustavo zum FC Bayern München, der am Neujahrstag abgewickelt worden war. Der Hoffenheimer Coach hatte sich vehement für einen Verbleib des Brasilianers stark gemacht, konnte sich am Ende aber nicht gegen den mächtigen Club-Mäzen Hopp durchsetzen.

Seinen Nachfolger Pezzaiuoli hatte Rangnick im Sommer selbst nach Hoffenheim geholt. Zuvor war der 42-Jährige drei Jahre lang beim Deutschen Fußball-Bund als Coach diverser Jugendmannschaften tätig. Seine Trainerkarriere begann er nach einer schweren Verletzung bereits Anfang der neunziger Jahre im Nachwuchsbereich des Karlsruher SC.

Zwischen Rangnick und Hopp hatte es bereits in der Vergangenheit mehrmals Unstimmigkeiten gegeben. Während Rangnick mit dem aktuellen Bundesliga-Achten und Pokal-Viertelfinalisten den Einzug in die Europa League schaffen wollte, steht für Milliardär Hopp nach zahlreichen großen Finanzspritzen in den Club nun gesundes Wirtschaften im Vordergrund.

Bereits im Sommer hatte der Club deshalb Gustavos Landsmann Carlos Eduardo für einen zweistelligen Millionenbetrag nach Russland abgegeben. Auch für Luiz Gustavo fließen nun geschätzte 15 Millionen Euro in die Kasse. Zudem kommt der 18 Jahre alte Mittelfeldspieler David Alaba bis zum Saisonende auf Leihbasis aus München nach Hoffenheim.

In der Causa Luiz Gustavo fühlte sich der ehrgeizige Rangnick zudem übergangen, weil Hopp und Manager Ernst Tanner Mitte Dezember ohne Wissen des Trainers über einen Wechsel des Mittelfeldspielers verhandelt hatten. Das Tischtuch zwischen Hopp und Rangnick war damit endgültig zerschnitten.

Mit Rangnicks Abschied endet eine Ära bei den Hoffenheimern. Der Ex-Trainer von Schalke 04 hatte die Kraichgauer 2006 in der damaligen Regionalliga Süd übernommen und innerhalb von zwei Jahren in die Bundesliga und dort auf Anhieb zur Herbstmeisterschaft geführt.