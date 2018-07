ZEIT ONLINE: Grafite, hartes Training, Kälte, Misserfolg: Wie fühlt man sich als Brasilianer im deutschen Winter?

Grafite: Mit der Kälte komme ich zurecht. Und während der Winterpause habe ich mich in Brasilien erholt. In einem Strandhaus, in Bermudas, T-Shirt und Flipflops. Weihnachten treffe ich immer meine ganze Familie. In dieser Atmosphäre versuche ich, die Zeit zu genießen, um mit Kraft wieder nach Deutschland zurückzukommen. Ich habe mich gut angepasst und fühle mich beim VfL Wolfsburg sehr wohl. Nur die sportliche Situation nach der für uns enttäuschenden Bundesliga-Hinrunde bedrückt mich.

ZEIT ONLINE: Es ist schon mehr gelacht worden beim VfL Wolfsburg. Wo ist der Schwung der Meisterschaft hin?

Grafite:Damals unter Felix Magath war hier alles sehr streng. Heute ist die Atmosphäre bei uns viel lockerer – und besser, als man es angesichts der sportlichen Probleme in der Bundesliga vermuten könnte. Man sieht es im Training vielleicht nicht so – doch wir reden und scherzen viel mit Steve McClaren. Auch in der Kabine. Aber wir müssen uns eben auf dem Platz noch mehr konzentrieren, um wieder gute Leistungen zu bringen. Wir wollen alle international spielen und sind mit unserer Situation alles andere als zufrieden.

ZEIT ONLINE: Zum Start in die Rückrunde gibt es für den VfL gleich die Partie Bayern München. Dann werden Sie wieder beten, wie vor jedem Spiel: Wofür eigentlich?

Grafite: Ich bete nicht für meinen persönlichen Erfolg oder dafür, dass ich vier Tore in einem Spiel schieße. Ich bitte Gott darum, dass er mich während des Spiels beschützt, damit ich ein gutes Spiel machen kann. Und es geht mir darum, dass sich niemand verletzt. Ich nicht, meine Mitspieler nicht, und die gegnerischen Spieler auch nicht. Aber ich denke dabei immer zuerst an die anderen.

ZEIT ONLINE: Aber wenn Grafite gut spielt, ist das doch schlecht für den Gegner.

Grafite: Für Mitleid ist im Profisport leider nur selten Platz. Aber ich hoffe immer das Beste für alle Spieler. Meine Gegner sind auch meine Kameraden. Ich telefoniere manchmal zum Beispiel mit meinem Landsmann Naldo von Werder Bremen und tröste ihn, wenn er verletzt ist oder wenn die Bremer schlecht spielen. Ich hatte auch schon schwierige Phasen, in denen fast nichts gelingen wollte. Im Fußball ist es wichtig, dass man als Spieler den Kopf frei hat.

ZEIT ONLINE: Wird in Deutschlands Fußball zu sehr gearbeitet? Wie groß ist der Mangel an Kreativität?

Grafite: Natürlich wird in Deutschland disziplinierter gespielt als in Brasilien. Typisch deutsch eben. In Brasilien darf man mehr improvisieren. Hier in Deutschland gibt es klare Vorgaben – aber damit haben die Bundesligisten und die deutsche Nationalmannschaft auch großen Erfolg. Dieser typisch deutsche Stil kommt mir persönlich sehr entgegen. Vielleicht bin sogar ich der deutscheste Brasilianer in der ganzen Bundesliga.

ZEIT ONLINE: Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit und Disziplin: Können Sie als Brasilianer diesen deutschen Tugenden etwas abgewinnen?

Grafite: Das Thema Pünktlichkeit gefällt mir. Ich versuche es zu übernehmen. Das ist eine sehr gute Tugend.

ZEIT ONLINE: Beim VfL soll künftig mehr Deutsch gesprochen werden. Ist das wirklich wichtig?

Grafite: Ich finde es sehr wichtig, dass wir Spieler untereinander Deutsch sprechen. Mehr als die Hälfte unserer Spieler kommt aus dem Ausland, das macht es etwas schwierig. Und unser Trainer ist Engländer. Aber deshalb gibt es jetzt für uns Deutsch-Unterricht in der Kabine.