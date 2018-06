Stefan Matschiners Doping-Kunden kamen aus 13 verschiedenen Ländern, darunter Österreich, Deutschland und die Schweiz. Radsportler wie Bernhard Kohl, Leichtathleten, Langläufer, Biathleten oder Triathleten – aber auch Bobfahrer und Fußballer. Matschiner schreibt, seine Athleten seien für drei Olympiasiege, vier WM-Titel und einen Europarekord verantwortlich.

Namen nennt er nicht.Dennoch gibt sein Buch einen Einblick. Es zeigt, wie gut informiert und organisiert die Betrüger sind – und wie sich ihre moralischen Werte verschieben. Matschiner selbst sieht sich nicht als Dealer, sondern als Berater. Er habe den Sportlern nur geholfen, mit der ebenso gedopten Konkurrenz gleichzuziehen.

ZEIT ONLINE: Sie bereuen es nicht, Doping-Dealer gewesen zu sein. Warum nicht?





Stefan Matschiner Stefan Matschiner begann als 25-Jähriger 1500-Meter-Läufer mit dem Doping und qualifizierte sich zwei Jahre später für die Hallen-Europameisterschaft in Wien. Kurz darauf wechselte er ins Lager der Manager und betreute einige Athleten auch in medizinischen Fragen. Matschiner wurde wegen versuchten Blutdopings und der Weitergabe illegaler Substanzen zu einem Monat Haft und 14 Monate auf Bewährung verurteilt.



Stefan Matschiner: Warum sollte ich etwas bereuen, an dem ich aus freien Stücken teilgenommen habe. Das System funktioniert so, wie es funktioniert. Ob mit mir oder ohne mich. In diesem geschlossenen Kreis gibt es kein Unrechtsbewusstsein, selbst die Kontrahenten tauschen sich zum Teil untereinander über Doping aus. Ich habe nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt.

ZEIT ONLINE: Ist der Hochleistungssport – wie Sie behaupten – tatsächlich flächendeckend gedopt? Oder ist das nur ihre Rechtfertigung für das eigene Handeln?

Matschiner: Nein. Ab einem gewissen Niveau wird flächendeckend gedopt. Natürlich ist das je nach Sportart unterschiedlich. Aber bei größeren Sportarten, die auf der ganzen Welt betrieben werden und wo die Leistungsdichte entsprechend hoch ist, da können Sie davon ausgehen, dass in einem internationalen Finale jeder Athlet Erfahrungen mit Doping gemacht hat.



ZEIT ONLINE: Sie sagen: Doping macht Spaß. Sie hätten es genossen, die Fahnder und Ermittler zu narren. Das klingt ein wenig nach Allmachtsphantasien.

Matschiner: Ich habe in einer Parallelwelt gelebt und das Handeln dieser Parallelwelt in die reale Welt übernommen. Lügen ist kein Problem mehr. Das hatte natürlich einen Anflug von Größenwahn, unterstreicht aber, wie normal das Handeln in dieser Parallelwelt geworden war.



ZEIT ONLINE: Letztlich sind Sie aufgeflogen. Sind Fahnder und Ermittler doch besser, als sie es beschreiben?



Matschiner: Nein, die sind nicht besser. Nur die Dummen werden erwischt. So war es auch bei Kohl und seinen positiven CERA-Proben. Ich hatte ihm Monate zuvor gesagt, dass er die Finger davon lassen soll. Hätte er sich an mich gehalten, würde er heute vermutlich noch fahren. Dasselbe gilt für Lisa Hütthaler.

Stefan Matschiner Die Anfänge Seine Karriere als Manager beginnt Matschiner mit kenianischen Athleten. Vor ihrem ersten Start spricht er mit Ihnen offen über Doping. Er schreibt: "Ich musste nicht aktiv auf sie zugehen, mancher kam ganz offen zu mir und fragte, ob ich nicht 'special vitamins' für sie besorgen könne. Es lag ihnen offenbar daran, im direkten Duell mit ihren Landsleuten, die bei anderen Managern unter Vertrag standen, nicht benachteiligt zu sein." Epo im Kofferraum Nach der Vorladung durch eine Untersuchungskommission des Ski-Verbandes übergibt Matschiner Doping-Präparate in einer McDonalds-Filiale. Er schreibt: "Manche würden es als dreist einstufen, die ehrwürdige ÖSV-Kommission mit einer Ration Epo im Kofferraum aufzusuchen. Für mich jedoch lag nichts näher, als das Unnütze mit dem Nützlichen zu verbinden." Abhängigkeit Matschiner schreibt: "Und dann zeigt sich, dass Sportler auch nur Menschen sind. Menschen, die zu kleinen Notlügen neigen, die ausschließlich auf ihren eigenen Vorteil bedacht sind, permanent fürchten, zu kurz zu kommen (weil Konkurrenten effizientere Präparate erhalten) und sich die Wahrheit zurechtbiegen. (…) In vielen Fällen entsteht eine große psychische Abhängigkeit, die sich so manifestiert. dass der Athlet das Gefühl hat, ohne Epo keinen schnellen Schritt mehr machen zu können – ein Mitgrund dafür, dass ich noch nie erlebt habe, dass ein Sportler von einer Sperre zurückkommt und clean bleibt. Wenn man einmal weiß, welche Leistungen mit Doping erzielt werden können, gibt man sich im Normalfall nicht mehr ohne zufrieden." Anonymisiert Stefan Matschiner bestreitet, in seinem Buch nicht sein gesamtes Wissen preiszugeben. Die entscheidenden Stellen hat er anonymisiert. Er schreibt: "Wenn ich Namen nenne, kommen die Leute sofort aus ihren Löchern gekrochen mit der Theorie der 'schwarzen Schafe'. Aber die ganze Herde ist betroffen."

ZEIT ONLINE: Die Anti-Doping-Agenturen verweisen darauf, dass auf Wachstumshormon getestet wird. Aber es gibt so gut wie keine positiven Fälle. Ist das Hormon doch nicht so verbreitet?



Matschiner: Das ist Schwachsinn. Jörg Jaksche hat einmal gesagt: Positiv auf Wachstumshormon werde ich nur, wenn sie mich mit der Nadel in der Bauchfalte erwischen. Die Halbwertszeit ist so gering. Die Athleten nehmen es abends vor dem Schlafengehen und es ist nach kürzester Zeit abgebaut.



ZEIT ONLINE: Wissen alle Beteiligten Bescheid? Trainer? Manager? Funktionäre?



Matschiner: Also der Trainer sollte schon wissen, wenn sein Athlet dopt. Er schreibt schließlich die Trainingspläne. Natürlich kann es auch andersherum sein: Das Training ist zu hart und der Athlet organisiert sich Dopingmittel, um es zu erfüllen. In der Regel dürften es die Trainer wissen. Aber es handeln zum Beispiel nicht alle Manager mit Doping-Substanzen. Viel läuft über persönliche Bekanntschaften. Jeder dopende Sportler kennt einen Arzt oder eine Krankenschwester. Die Sportler informieren sich selbst sehr gut.