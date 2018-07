Sie sind extra aus Groningen angereist, aus der Stadt in den Niederlanden, in dem die Profikarriere von Arjen Robben ihren Anfang genommen hat. Nun stehen die drei jungen Männer enttäuscht am Rande des Übungsplatzes an der Säbener Straße. Der FC Bayern trainiert, und alle sind da: Schweinsteiger, Müller, Klose, Lahm, van Bommel. Nur einer fehlt: Arjen Robben. "Verletzt", sagt der eine Holländer. "Schon wieder", der andere. Der Dritte sagt gar nichts.

Auch wenn die Szene bereits zehn Monate zurückliegt, steht sie für das Fußballerleben des Arjen Robben. "Diagnose", "Pause" oder "Comeback" – solche Worte begleiten ihn beharrlich wie böse Flüche. In seiner Krankenakte finden sich in den vergangenen Jahren diverse Knie- und Wadenverletzungen, Knochenbrüche, Leistenbeschwerden, Bänderrisse im Sprunggelenk und immer wieder muskuläre Probleme: Zerrungen, Verhärtungen, Faserrisse. Seit der Weltmeisterschaft in Südafrika, zu der Robben bereits verletzt angereist war, hat er keine Minute spielen können – ein Muskelriss im Oberschenkel, sechs Monate Pause . Am Samstag im ersten Rückrundenspiel beim VfL Wolfsburg könnte er endlich zurückkehren.

In seinem ersten Bundesliga-Jahr lässt Robben Spiele wie Training und Gegenspieler wie Fahnenstangen aussehen. Dem schmächtigen Bayern-Neuzugang gelingt nahezu alles. Das irrsinnige Tempo ist die Basis seines Spiels, gepaart mit einer brillanten Technik und seiner unglaublichen Wendigkeit. Obwohl sein Trick immer derselbe ist: Linksfuß Robben kommt mit dem Ball von rechts, irgendwann zieht er in die Mitte, Schuss, Tor. Das ist alles. Die entscheidende Frage: Wann zieht er nach innen? "Ich bin ein intuitiver Spieler. Ich weiß nie, wo es endet", sagt Robben. Ähnlich wie der Weltfußballer Lionel Messi hält er den Ball auch dann noch, wenn andere ihn längst abgespielt hätten. Sie suchen die optimale Schussposition oder die Chance für den Pass in die Tiefe.

Und alles sieht so einfach aus.

Sein erstes Spiel für den FC Bayern, ein 3:0 gegen den VfL Wolfsburg: zwei Tore Robben.

Im Achtelfinale der Champions League gegen den AC Florenz: zwei Tore Robben.

Das Viertelfinal-Rückspiel gegen Manchester United: Traumtor Robben.

Die erste Partie im Halbfinale gegen Olympique Lyon: 1:0-Siegtreffer Robben.

Das Halbfinale im DFB-Pokal gegen den FC Schalke 04: 1:0-Entscheidung Robben, nach einem Solo über 60 Meter in der 112. Minute.

7:0 gegen Hannover 96: Hattrick Robben.

"Es ist wie im Traum", sagt Robben selbst, als klar ist, dass die Münchener nach dem Meistertitel, dem Triumph im DFB-Pokal auch im Endspiel der Champions League stehen. Und auch wenn das Finale später verloren geht, ist es die unglaublichste Saison , die Robben je gespielt hat. Hinzu kommen die Ehrung zum Fußballer des Jahres und die Vize-Weltmeisterschaft mit den Niederlanden.

Wieder aber gibt es auch eine andere Bilanz, die der Blessuren und Verletzungen: Das rechte Knie schmerzt, muss schließlich operiert werden. Fast zwei Monate setzt Robben durchgängig aus. Es folgen Wadenprobleme und schließlich der Muskelriss kurz vor WM-Beginn. Auch das ist die Wirklichkeit des 26-Jährigen.