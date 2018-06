ZEIT ONLINE: Herr Volz, haben Sie gedient?

Moritz Volz: Nein, habe ich nicht. Ich bin ja schon mit 16 Jahren nach England gegangen und wurde deshalb nicht einberufen. In der Zwischenzeit waren meine zwei Brüder dort, damit musste ich nicht mehr.

ZEIT ONLINE: Wären Sie ein guter Soldat gewesen?

Volz: Davon abgesehen, dass ich mich definitiv für den Zivildienst entschieden hätte, weil ich den für notwendiger und wertvoller halte als den Wehrdienst, denke ich schon, dass ich grundsätzlich ein guter Soldat gewesen wäre. Ich bin zwar von klein auf etwas wasserscheu, deswegen wäre die Marine wohl nichts für mich gewesen. Aber ich mag es, klar definierte Aufgaben zu erfüllen oder sich an bestimmte Vorschriften zu halten.

ZEIT ONLINE: Das klingt, als ob Sie ein sehr disziplinierte Mensch sind.

Volz: Bin ich, ja. Natürlich verschiebe ich eine unangenehme Deadline auch manchmal nach hinten. Aber generell glaube ich, dass ich zu meinem Wort stehe und Versprechen halte. Ich habe geradezu ein Verlangen danach.

ZEIT ONLINE: Wie wichtig ist Disziplin für eine Gesellschaft?

Volz: Disziplin hat viel mit Verlässlichkeit zu tun. Und in einer Gemeinschaft ist es wichtig, dass man sich auf andere Leute verlassen kann.

ZEIT ONLINE: Tötet Disziplin nicht manchmal Kreativität ab? Auch oder gerade im Fußball?

Volz: Das ist ein Argument, das ich nicht nachvollziehen kann. Ich glaube, diszipliniert zu spielen, heißt nicht zwingend, passiv zu sein. Sondern man soll in bestimmen Bereichen, im Defensivspiel zum Beispiel, seinen Job machen, um dann in anderen Situationen, wenn es nach vorne geht, kreativ zu sein. Ich glaube sogar, dass Disziplin Kreativität unterstützen kann. Weil man sich durch Disziplin gewisse Rahmenbedingungen schafft, in denen man seine Kreativität ausleben kann.

ZEIT ONLINE: Im Zusammenhang mit den Vorfälle auf der Gorch Fock ist auch das Prinzip der inneren Führung wieder ins Gespräch gekommen. Das bedeutet, dass Soldaten nicht blind jeden Befehl befolgen müssen, sondern mitdenken und hinterfragen sollen. Gilt dieses Prinzip auch für eine Bundesligamannschaft?

Volz: Na klar. In einem Mannschaftssport ist es zum einen wichtig, dass man Regeln beachtet. Regeln, die den täglichen Abläufen dienen. Es ist auch wichtig, dass man sich als Spieler in dem System an Vorgaben hält. Nur so lassen sich sportliche Ziele erreichen. Aber es gibt auch Dinge, bei denen man sich fragt, ob das jetzt wirklich notwendig oder leistungsfördernd ist.

ZEIT ONLINE: Zum Beispiel?

Volz: Bei uns gibt es einen Strafenkatalog. Wer zu spät kommt oder in der Kabine telefoniert, muss zahlen. Momentan wird auch jede Gelbe oder Rote Karte bestraft. Im Spiel gibt es aber Situationen, in denen ein taktisches Foul für die Mannschaft notwendig ist, für das es aber Gelb gibt. Oder nehmen wir das Beispiel von Suarez aus Uruguay bei der WM. Er verhinderte mit der Hand den Siegtreffer für den Gegner und fliegt vom Platz. Am Ende zieht sein Team deshalb ins Halbfinale ein. Warum sollte er dafür Strafe zahlen müssen? Vielleicht sollte man lieber nur die unnötigen Karten bestrafen. Obwohl es auch oft schwierig ist, eine Grenze zu ziehen.

ZEIT ONLINE: Streiten Sie dann über diese Regel mit den Verantwortlichen?

Volz: Ich hinterfrage das natürlich und sage auch meine Meinung. Aber wenn diese Regeln stehen und für alle gleich sind, halte ich mich auch daran.

ZEIT ONLINE: Würde es auch ohne diese Regeln funktionieren?

Volz: Ich denke schon. Als ich bei Arsenal war, gab es keinen Strafenkatalog. Und es gab trotzdem nicht mehr Verstöße als in anderen Mannschaften.

ZEIT ONLINE: Ähnlich wie beim Militär werden auch Fußballer gedrillt. Wurden Sie von einem Trainer schon einmal richtig angeschrieen?