Wer spielte wie gegen wen?

Borussia Dortmund – Schalke 04 0:0

1. FC Köln – Bayern München 3:2



FSV Mainz 05 – Werder Bremen 1:1



1. FC Nürnberg – Bayer Leverkusen 1:0



Hannover 96 – VfL Wolfsburg 1:0



TSG Hoffenheim – 1. FC Kaiserslautern 3:2



Borussia Mönchengladbach – VfB Stuttgart 2:3



Hamburger SV – FC St. Pauli (abgesagt)



SC Freiburg – Eintracht Frankfurt 0:0

Welches Spiel durften Sie auf keinen Fall verpassen?



Wer läuft da eigentlich seit Monaten als Bayern München verkleidet herum? Eine 2:0-Führung gegen ein Team auf einem Abstiegsplatz reicht nicht mal zu einem Punktgewinn. Es sah sehr einfach aus, wie Köln, in der Vorwoche chancenloser 0:3-Verlierer in St. Pauli, gegen diese Abwehr zu Toren kam. So blieben uns die Kampfansagen von Uli Hoeneß an Borussia Dortmund leider erspart, die er vor dem Anpfiff bereits angedeutet hatte. Nun schweigt er. Wohl kein gutes Zeichen für Louis van Gaal, der von Hoeneß vor kurzem schon mit Jürgen Klinsmann verglichen wurde. Was in München einer Stigmatisierung gleichkommt. Es ist aber auch schwer zu enträtseln, warum der Trainer Bastian Schweinsteiger nicht auf der Sechser-Position spielen lässt, auf der er in der Vorsaison zur Weltklasse reifte. Nach der Niederlage wirkte van Gaal auffallend kleinlaut, stellte seine Kabinenansprache selbstkritisch in Frage. Besondere Qualitäten bewies er dennoch, und zwar literarische. Nach dem Spiel sagte er: "Ich war böse, enttäuscht und erstaunt." Das nennt man eine Antiklimax. Auf der rhetorisch eher unausgereiften Fußballbühne eine Glanzleistung.



Wie verlief das Topspiel?



Mit Beginn der Rückrunde schickt ZEIT ONLINE zu jedem Topspiel des Spieltages einen Twitter-Reporter ins Stadion. Die Partie Dortmund gegen Schalke hat unser Redakteur Christian Spiller verfolgt:



zeitonlinesport Die Tage vor dem Derby sollen ruhiger als sonst gewesen sein. Das hier war der größte Aufreger. http://twitpic.com/3wh1wo

zeitonlinesport Eigentlich ist heute alles ja ganz einfach. Jung gegen alt, Lust gegen Frust, Erfolg gegen Misserfolg. Oder?

zeitonlinesport Spruchband in der Südkurve: "Wie kann man nur so seine Seele zerMETZEln?"

zeitonlinesport Luftballons beim Einlaufen. Ist ein Derby Kindergeburtstag? Im Schalke-Block brennt´s derweil.

zeitonlinesport Metzelder, weil zu langsam, ringt Götze nieder. Der Schiedsrichter pfeift nicht, 75 000 andere schon.

zeitonlinesport Australische Verhältnisse im Schalker Sechzehner: Land unter!

zeitonlinesport Bei Schalke fragt man sich, wen Magath eigentlich als Nächstes aus den Fußballaltersheimen lotst. Carsten Jancker? Uwe Bein?

zeitonlinesport Jeder Schalker wirkt wie ein Amateurdarsteller aus "Mitten im Leben", der sich in einen Arthousefilm verirrt hat.

zeitonlinesport No jokes with names? Von wegen. Die Redaktion des BVB-Stadionmagazins und Sven Bender http://twitpic.com/3whrho

zeitonlinesport Halbzeit, dieses Ergebnis ist ein Skandal.

zeitonlinesport Etwas ungläubiges Halbzeit-Gemurmel auf den Rängen in Dortmund. Den BVB-Fans scheint die Sache hier nicht ganz geheuer.

zeitonlinesport Keine Wechsel. Manuel Neuer jetzt vor der Südtribüne. Spielt daher noch offensiver als sonst.

zeitonlinesport Wenn Christoph Metzelder vor dem eigenen Strafraum dribbelt, sieht das aus wie ein balletttanzender Sumoringer.

zeitonlinesport Schalke erholt sich jetzt etwas, bekommt hier einen Freistoß und gewinnt dort einen Zweikampf.

zeitonlinesport Kofi Annans Neffe Anthony geht raus. Klatscht ganz diplomatisch mit Papadopoulos ab.

zeitonlinesport High-School-Dropout Draxler ist im Spiel

zeitonlinesport Tja, der Fortschritt. Moderne 0, Steinzeit 0.

zeitonlinesport Felix Magath: "Der Torhüter gehört auch zum Spiel."



Welches Spiel konnten Sie mit gutem Gewissen verpassen?



Die Frage ist diesmal falsch gestellt. HSV gegen St. Pauli haben Sie verpasst, ob gewollt oder nicht. Der neue HSV-Rasen konnte nicht pünktlich verlegt werden und anwachsen, weil es regnete. Darauf war man in Hamburg (durchschnittlicher Jahresniederschlag: 776 Millimeter) einfach nicht vorbereitet. Was ist bloß aus der hanseatischen Pünktlichkeit geworden? Anfang der Woche war der Vereinswechsel des HSV-Stürmers Maxim Choupo-Motings nach Köln an einem verspäteten Fax gescheitert. Jetzt der neue Rasen. Ist der etwa mit demselben Faxgerät geschickt worden? Nun wird das Spiel nachgeholt und wohl im Dunkeln ausgetragen werden müssen. Die Hamburger Polizei wird das sicher nicht so gut finden, hat sie doch schon im Hinspiel bei Tageslicht Schläge und Tritte nicht verhindern können.